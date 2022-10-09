好失落！同事一週訂3次飲料「都不揪她」　老鳥1原因反讚好

▲原PO沒被同事揪訂飲料，心裡有點失落。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我心裡有一點點的小失落，有點我不屬於他們一份子的感覺。」一位女網友日前在Dcard匿名發文，「同事訂飲料不揪」，說她是剛入職的小菜鳥，上班一陣子發現同事超愛訂飲料，卻都沒有問她要不要一起，不禁覺得失落，也想探究原因。不過，貼文一出，許多人反而大讚不揪最好，話題引發熱議。

菜鳥妹文中表示，同事一個禮拜大概會訂2～3次飲料，「但每次他們要訂的時候，都沒來問我要不要一起」，這讓她心裡有一點小失落，沒有屬於團體一份子的感覺，「還是其實只是因為我們還不太熟呢？請各位能提提意見，救救我這脆弱的小心靈。」

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看到貼文後，一票網友反而直呼，「這不是好事嗎？一個禮拜多噴兩三百不太優」、「至少妳能省錢」、「省錢，身體又健康啊」、「好事，飲料熱量高不利健康，之前公司請飲料，有時還不想訂」、「我反而覺得不揪才好」、「沒被問才好，每次被問我都拒絕，搞得我很不合群。」

還有職場老鳥表示，「訂飲料就是交際互動，純看自己的立場需求，我個人反而覺得，職場上人與人保持一些距離反而是好事」、「如果妳還不太善於交際的話，建議就是安安靜靜先觀察別人，因為工作一個說錯話，就很可能讓妳的職場生活水深火熱」、「雖然我很少喝飲料，但是沒被問真的會有種被排擠的感覺。」

也有人建議原PO問問看，「要不換妳去問？因為人家也不知道妳要不要喝，主動一下試試看！加油」、「記得是要自己問別人要不要喝，不是問別人能不能順便幫妳訂喔！」菜鳥妹子事後也補充，坦承自己是個偏安靜的人，在公司就是做好自己份內的事，沒什麼時間能跟同事相處，不過會試著踏出第一步，希望能融入職場。