「縱谷薩克斯風樂團」　用音樂感謝捐血人

▲薩克斯風伴樂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

距離年底九合一投票日剩不到50天，即使選戰的氣氛熱呼呼卻未順勢帶動捐血的情況。高雄捐血中心台東捐血站目前急缺O型血液，台東縣關山鎮「電光聖母壇」特地捐助一批白米號召捐血人挽袖響應。有5位薩克斯風團員已經超過可以捐血的年齡，但選擇以音樂來感謝捐血人的善心。



台東捐血站長江宜勳表示，每個月台東地區的醫院機構需要的用血量大約是1400至1600袋左右。自從肺炎疫情開始後明顯捐血量逐漸減少，而不足的部份則由高雄捐血中心負責協助調撥。台東捐血站為開拓血源，去年起也重啟中斷數年的下鄉募血活動。

關山「電光聖母壇」總幹事李至明表示，2年前佛祖殿安座啟用時曾配合舉辦捐血活動，這次在得知捐血中心不只O型血存量4日內，就連其他血型同樣不足7日；李至明特地聯繫江宜勳表示要購買關山好米來響應捐血活動紓解血荒。

除了李至明買白米舉辦捐血活動外，「縱谷薩克斯風樂團」也用音樂來感謝捐血人；團長羅雙喜指出，團員們雖然超過捐血年齡無法挽袖行善，但選擇以自己擅長的方式來共襄盛舉。捐血人吳泰郎說，捐血好處多除了能促進新陳代謝外，還有好米、好歌可以欣賞真是一舉數得！