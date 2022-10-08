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「我們+起來夢想分享季」　哈匿藝術工作室阿美陶藝特展8日開展

▲哈匿藝術工作室阿美陶藝特展8日開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲哈匿藝術工作室阿美陶藝特展8日開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦『我們+起來』夢想分享季系列活動，自10月起陸續推出，8日在加路蘭部落的哈匿藝術工作室舉行阿美陶藝特展開幕茶會，展期至10月31日，今年哈匿老師將自己的作品整理出來，同時也邀請過去曾在工作室學陶的學生一同策展。

▲哈匿藝術工作室阿美陶藝特展8日開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府表示，專長製陶的哈匿·扎丮老師自外地回到部落後，看見阿美陶文化困境，並重新的認識這塊土地，長期鑽研致力恢復阿美族陶器的製作，不斷的嘗試終於找出最適合當地土質的燒製方法，成功製作出阿美陶，同時也復刻出文獻上曾出現過的陶鍋、汲水器、祭祀酒器等。

▲哈匿藝術工作室阿美陶藝特展8日開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此次特展以「阿美生活陶」為主題，展現阿美族生活竹編技藝、阿美族生活陶器等，也展出來自台東巴拉雅拜的在地知名藝術創作者伊斌畫作及移居長濱的香港藝術創作者海地畫作，共同呈現在台東這塊土地所感受到的美好能量。

哈匿·扎丮老師指出，我已經15年沒有參加展覽了，但這一次想把自己的空間好好整理之後，以陶藝工作室做為一個點連結加路蘭部落產業成為一條線，更期待透過阿美陶文化串起部落對於文化的共識，而工作室的空間也能成為人們交流、學習與對話的場域的，成為阿美陶重要的發展據點。

▲哈匿藝術工作室阿美陶藝特展8日開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

原民處說明，我們+起來．夢想分享季週週精彩，一系列活動持續至11月27日，有部落文化學習的手作體驗、音樂市集、藝術展覽等，下週末10月15、16日將在台東縣原住民文化創意產業聚落LIMA展區舉辦「5年成果特展」開幕活動，將推出預約看展優惠及現金消費集點優惠，歡迎有興趣的民眾，持續關注「我們+起來」臉書粉絲專頁了解相關活動資訊。

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