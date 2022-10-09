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社會 社會焦點 保障人權

南橫登山客摔倒視力受損無法行走　直升機吊掛送小港機場

▲台東縣消防局成功救援，登山受傷民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣消防局成功救援，登山受傷民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局於7日早上近10時接獲民眾報案1名60歲男性山友於南一段關山至海諾南山間，第3天路程中不慎摔倒導致臉部撕裂傷及擦挫傷並有影響視力情形，無法行走，獲報後立即調派第1梯次山域專責隊前往救援，並同步申請消防署、空中勤務總隊直升機搭載消防署特種搜救隊東部分隊人員展開救援。

▲台東縣消防局成功救援，登山受傷民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

但因現場雲層太厚、能見度不佳，直升機於7日、8日均因天候不佳無法接近而返航，由地面搜救小組在雨勢中持續挺進並於8日下午接觸傷患，給予患者救護處置，但患者傷口移動就會滲血，左眼視力有嚴重影響，所幸飲水、食物充足，先行在原地紮營並在旁照料，派遣第2梯次5人上山，並攜帶醫療指導醫師之醫囑止血藥物transamin上山，讓現場高級救護技術員同仁操作使用後，與第1梯次人員會合後下山，並持續申請空勤直升機救援。

▲台東縣消防局成功救援，登山受傷民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

9日台東縣消防局第2梯次人員人員5名05時00分從向陽遊樂區出發，並於07時50分抵達庫哈諾辛山屋，另空勤直升機於06時48分於高雄小港機場起飛並搭載消防署特種搜救隊南部分隊展開救援，於07時37分抵達現場，在與地面第1梯次搜救人員協助下，順利將傷患吊掛成功，並於08時10分降落高雄小港機場，由高雄市消防局救護車將患者送往醫院救治。

▲台東縣消防局成功救援，登山受傷民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣消防局再次呼籲因南橫公路全線5月開放後，湧入大量遊客及登山行為，至今已執行逾多次山域事故救援，大幅增加消防人人救援負擔，提醒登民眾從事登山活動務必備妥齊全相關裝備及器材以因應山區多變化之環境，以維護自身安全。

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