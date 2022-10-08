「藝」起同行！　國立關山工商用樂舞連接日本沖繩友誼

▲國立關山工商用樂舞串起與日本沖繩友誼的橋樑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立關山工商8日參與國立台東生活美學館策畫的「2022島嶼音樂祭」活動，由師長帶著該校原住民藝能科及觀光科學生，透過樂舞及飲料調製的表演，和來自沖繩的三線—櫻庭步 SAKURABA AYUMI小姐，於線上進行交流互動，現場氣氛熱鬧滾滾，讓一期一會的兩方音樂人，都能毫無國界地徜徉在藝術的殿堂。

由國立台東生活美學館策畫的「2022島嶼音樂祭」邁入第9年，每年都有創新展現。台東生活美學館表示，因關山工商原住民舞蹈團每年接獲全國賽特優，獨具舞蹈特色，今年活動主題又為「聲歷其境」，以音樂為主軸，因此活動地點特地選擇關山工商，不僅讓學子沉浸異國文化之美，更讓來自日本沖繩的朋友感受來自台灣東部優美的舞蹈與音樂。活動開場即由關山工商原舞團隊伍，表演經典阿美族祭儀「慶豐收」之舞蹈，透過俏皮的舞姿，呈現饒富的文化意涵，舞蹈中配戴母親精心編織的情人袋，寓有耆老的叮嚀與祝福；除此，關山工商觀光科學生，更在活動現場展演出色飲料調製，藉由添加在原住民的生活、祭祀、禮俗上佔有重要的角色-小米酒，可看出原住民在食物中亦蘊含文化之傳承。這承先啟後的滋味，就如同本次音樂祭的焦點，當黑潮優雅地從花東沿岸北上至日本再交會，帶動了經濟效益，也提升了人與人間的溫度。

關山工商校長王怡婷表示，藝術教育是陶冶學生性情的重要課程，國際教育更是培養學生「多元文化與國際理解」的重要課程。此次能夠參與「2022島嶼音樂祭」，這個經驗對學生而言，十分珍貴。除了藝術饗宴的交流，也能建立國際友誼橋梁，希望學生透過藝術展演，能在舞台上自信地呈現學習成果，獲得自信心，並且增進學生的國際視野，培養其全球公民意識，以提升學生的國際競爭力。