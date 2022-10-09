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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

橘色惡魔、北一女、曉明女中今齊亮相！　國慶表演搶先一次看

▲▼有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

▲日本京都橘高校吹奏部有「橘色惡魔」稱號。（圖／翻攝中華文化總會臉書）

記者皮心瑀／台北報導

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部，應中華文化總會之邀，於2022年國慶大會演出，9日下午3點將與台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊、台中市私立曉明女子高級中學管樂隊一起現身自由廣場交流演出。國慶籌備委員會表示，此次活動均依規向中央流行疫情指揮中心提報防疫計畫書並獲核准，歡迎民眾至現場欣賞表演。

國慶籌備委員會指出，今年國慶大會，日本京都橘高校來台參加演出，期望透過高中生充滿活力與笑容的精彩演出，讓世界感受台日友情50年來的彼此羈絆的正向能量，透過文化交流展現台日堅定友誼與青春魅力。與此同時，也特別邀請台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊、台中市私立曉明女子高級中學管樂隊，互相交流，期望以此讓彼此的關係更加緊密，也讓國人感受到這份活力與感動。

國慶籌備委員會強調，本次活動開放民眾到場觀賞，若因天候關係影響更改活動地點，將於下午1點30分前告知，改至中電信股份有限公司綜合活動中心(臺北市中正區信義路一段21-3號)實施，惟場地空間及座位有限，基於防疫考量，現場將實施人數管制，並配合慶籌會引導至2樓座位區就座，如座位已滿則停止入場，敬請民眾及觀眾配合，並歡迎至「中華民國各界慶祝國慶籌備委員會」YouTube官方頻道及「中華民國 讚國慶」Facebook觀看直播，感受現場氣氛。

日本京都橘高校的特色是一邊演奏、一邊表演的高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一，也因為身穿橘色制服，被稱為「橘色惡魔」，還曾在YouTube創下影片破4千萬人次觀看紀錄。

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