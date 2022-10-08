「橘色惡魔」登101觀景台　見證日台關心彼此的重要管道

▲「橘色惡魔」8日參觀台北101。（圖／日本台灣交流協會提供）



實習記者李密／台北報導

日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」日前抵台，將首次於雙十國慶大會演出。除了在圓山飯店快閃表演、參觀總統府之外，橘色惡魔8日前往台北101參觀，日本台灣交流協會表示，日台在遇到困難、或者分享好消息時，101外牆的字幕點燈，一直都是對彼此表達關心的重要管道。

▲台北101點燈敬悼日本前首相安倍晉三。（圖／台北101提供）

▲台北101點燈感謝日本4捐疫苗。（圖／台北101提供）



日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」自5日晚間抵台後行程緊湊，除了參加國慶大會彩排、圓山飯店快閃演出、北一女參訪交流之外，橘色惡魔也參觀了總統府，並預計在明（9日）下午與北一女中、曉明女中學生交流。



在緊湊排練與演出行程中，「橘色惡魔」們也不忘抽空參觀在日台關係中占有重要地位的台北地標101大樓。日本台灣交流協會表示，日台之間不論是遇到困難的時期，或是有好消息分享，台北101都和大家在一起，同憂同喜，不斷透過外牆字幕點燈，表達對彼此的關心。



日台交流協會說，日本的高中生們能夠來到這個一直支持者日台好夥伴的地方參觀，協會也感到十分開心，橘高校師生也很努力在360度觀景台中，尋找昨天見到總統蔡英文的總統府位置；協會表示，經歷多天鐵人行程，希望師生們今日能夠好好休息、養精蓄銳，也能在國慶慶祝大會到來前，好好享受台灣風光。

▼「橘色惡魔」參觀台北101。（圖／日本台灣交流協會提供）

