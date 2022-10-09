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全台10級強風來了！3縣市豪大雨　恐「秋颱共伴」探16℃時間曝

（圖／氣象局）

▲今天仍有許多水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台10級強風來了，3縣市豪大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，周二北台清晨平地最低氣溫約降至16、17度；周末有形成「秋颱」與東北季風「共伴效應」的機率，其未來動向？應持續密切觀察。

豪雨特報：花蓮縣、台東縣

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大雨特報：宜蘭縣

氣象局今天（9日）凌晨發布豪雨特報，東北季風影響，今日花蓮縣、台東縣仍有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北季風增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今清晨至下午嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天水氣比較多、降雨區域較廣，桃園以北、東半部和嘉義以南可能有些局部短暫雨，其中宜蘭、新北市山區可能有局部大雨或豪雨，大台北山區和基隆北海岸可能有局部大雨，而中部山區午後有些陣雨，午後山區可能也有局部大雨。

陳伊秀指出，周一東北季風增強，持續到周六，因有乾空氣下來，水氣會比較趨緩，桃園以北和東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部陣雨；另外，周一午後南部也有些局部陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，北部、東北部周一深夜到周二清晨低溫有機會來到20度左右，周一高溫也只有23-25度；中南部周一高溫仍有30、31度，但中部周一晚、周二晨低溫21度、南部22度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周二北台清晨平地最低氣溫約降至16、17度；周二晚至周五迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。

吳德榮提醒，周六迎風面水氣更增多，北部及東半部有局部雨，有較大雨勢；另外，各國模式模擬顯示，本周西北太平洋又有熱帶擾動發展，周末有形成秋颱與東北季風共伴效應的機率，其未來動向？應持續密切觀察。

至於近期是否可能有颱風生成，陳伊秀分析，歐美模式都模擬有颱風發展的可能，要關注周六、周日其路徑和發展情況，是否會來到巴士海峽或菲律賓、南海，有沒有帶過來水氣；如果來到巴士海峽，會不會和東北風有加乘作用，若更往南邊，共伴效應就沒這麼明顯，仍有不確定性，還要再觀察。

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