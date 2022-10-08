超大豪雨灌宜蘭！破千雨量紫爆「6縣市警報」　下週可能有秋颱

▲宜蘭縣發佈超大豪雨特報，目前雨量已經累積超過1000毫米。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

入秋以來，第2起「東北季風異常降水」事件，正在進行中，宜蘭縣至今已經灌入破千雨量，氣象局也針對宜蘭發佈超大豪雨特報。這波雨勢在今晚會開始減弱，明晚開始有另一波東北季風報到，10日白天降溫乾冷，低溫下探18度左右。下週又有熱帶擾動發展，不排除會形成秋颱跟東北季風形成共伴效應。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，前(6)日至今(8日)晨4時累積雨量圖顯示，最大值已超過1千毫米(宜蘭南澳鄉1070毫米)。今晨4時雷達回波合成圖顯示，迎風面仍有強回波消消長長。

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▲(6)日至今(8日)晨4時累積雨量圖顯示，最大值已超過1千毫米(宜蘭南澳鄉1070毫米)。

氣象局今(8)日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、臺東地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：花蓮縣。

今日東北季風影響，東半部及大台北有局部雨，桃園亦偶有局部短暫降雨的機率；今晚、明(9)日東北季風稍減弱，東半部仍有局部雨，大台北偶有局部短暫雨；迎風面應續防致災性的大量降雨，隨時注意氣象局發布的「特報」。今、明新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨的機率。北台稍涼，中南部白天熱、日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部21至27度，中部22至35度，南部23至35度，東部21至33度。

▲10日會有另一波東北季風南下。

明晚至國慶(10日)晨另一股東北季風南下，桃園以北及東半部有局部雨；國慶日白天乾冷空氣南下；各地天氣好轉，北台氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至18度左右；中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

下週二(11日)各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台清晨平地最低氣溫約降至16度左右。下週三至週五(12至14日)迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。另外，各國模式模擬顯示，下週「西北太平洋」又有熱帶擾動發展，是否會形成「秋颱」與東北季風的「共伴效應」？需密切觀察。