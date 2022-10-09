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大陸 大陸焦點 特派現場

保護長江3／封堵排污口！宜昌整治134家化工廠　5百強之一企業也轉型

記者任以芳／宜昌報導

亞洲第一大河長江擁有「魚類基因寶庫」之稱，改革開放四十多年下來，工業排放污水成為生態第一殺手。大陸官方2021年的3月1日正式實施「長江保護法」。其中宜昌針對全市134家化工企業進行關閉改造搬遷和轉產，《東森新媒體ETtoday》記者走訪大陸前500強企業之一的湖北宜昌興發集團，克服整改陣痛期，從傳統無機磷走向有機磷、從磷化工轉型非磷化工全面綠色轉型。首度開放媒體採訪檢視長江沿岸改善污染後的轉型風光。

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲長江湖北宜昌市沿岸化工廠全面整治。（圖／湖北電視台提供） 

如何整治「萬里長江」沿岸十多個省市長年污染問題？自從中共黨的十八大以後，總書記習近平從13年起至今花了9年時間深入長江沿線考察調研。並於16年1月5日重慶座談會，首次提出「共抓大保護不搞大開發」，為長江經濟帶發展定下一個總基調和大前提

時隔五年後，大陸政府痛定思痛2020年12月26日出台「長江保護法」，並於2021年的3月1日正式實施。法令嚴格推動也讓長江沿岸的企業、工廠面臨轉型分岔路。

其中身為大陸前五百強企業之一的湖北宜昌興發集團成為外界關注焦點，該企業始建於2004年，佔地面積5500畝，現有成員企業14家。過去因環保管理不當，排放的污染物有異味威脅到居民生活，前幾年常常被投訴，多次受當地政府及相關部門關注要求整改。

▼ 湖北宜昌興發集團曾經多次被投訴非法排放污水，如今全面綠色轉型 。（圖／湖北電視台提供）

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲ 長江宜昌段沿岸排污口全面封堵 。（圖／記者任以芳攝）

近年環保大改造後，興發集團目前是大陸國家循環化改造示範園區、國家科技興貿創新基地，並且首次開放台灣媒體採訪。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪位於狹亭園的興發集團，幾乎換然一新，排放長江的污水口2017年全部封堵，成為歷史標記，江水清澈沒有異味和油污，肉眼隱約可見魚兒游動。

工作人員介紹，興發集團首先關拆除距離長江岸線較近的興瑞公司煤庫、第一熱電廠、泰盛公司草甘膦膜處理車間等生產裝置32套。投資10.7億元（單位：人民幣，同下）整治經費，對全部環保裝置爆破拆除，升級擴容改造。同時關閉沿江4個企業排口，把處理後的廢水送入市政污水處理廠。

▼ 湖北宜昌興發集團斥資百億台幣升級改造產業綠色發展 。（合成圖／湖北電視台提供、記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲湖北宜昌興發集團重點發展有機硅新材料 。（圖／記者任以芳攝）

至於「磷產業」污然如何轉型升級？工作人員受訪時表示，「集團最後摒棄犧牲環境為代價換取一時經濟發展的做法，推動從傳統無機磷向有機磷、從磷化工向非磷化工發展的綠色轉型，重點發展有機硅新材料、微電子新材料和草甘膦三大產業。」

據了解，長江沿岸主要面臨四項污染源，首先是最常見工業污水排放；第二是過量化肥農藥被植物吸收與廢水進入長江；第三是船舶航行過程中產生的船舶垃圾，生活廢水非法排污到長江；第四是礦山開採的固體廢棄物亂丟棄造成污染。

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲ 嚴重影響環境化工裝置強制拆除 。（圖／翻攝 宜昌長江大保護教育基地）

記者實際走訪位於宜昌長江大保護教育基地，了解江水整治過程。工作人員解釋，「宜昌市擁有產值過千億的化工產業集群，截止2020年，對全市的134家化工企業進行關閉、改造搬遷和轉產，嚴重影響環境化工裝置強制拆除。」

第一拆案件於2017年的9月17 日湖北三星磷酸公司烈窯主體裝置拆除，同天宜都市湘西化工公司電視生產設備拆除；首例爆破工程於2018年9月9日，位於猇亭區新銳地熱電廠煙囪進行爆破拆除。

搬遷江邊的化工廠該何去何從？工作人員說，「宜昌市按照總量控制和集中發展，打造三大工業園區，猇亭工業園、宜都工業園以及芷江工業園。把產業工廠分門別類集中管理，廢水回收處理列為基本要件。」

▼ 宜昌市要求污水管線集中回收處理，禁止排入長江 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲▼ 湖北專題／長江沿岸整治、改善污染、宜昌興發集團 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供）

▲ 長江湖北城市沿岸整治初步有成。（圖／記者任以芳攝）

宜昌市執行12項污染治理行動，像是黑臭水體農業污染，長江幹線碼頭整治，河道非法採砂，船舶污染防治以及煤礦等治理。

從17年一系列整治下來，長江宜昌段沿岸出現白鷺鷥，近年大陸一級保護動物「江豚群」也重新回歸，民眾用肉眼或手機就能捕捉江豚「圓滾滾」身影。加上2020年1月「禁漁令」後，長江個流域野生魚群明顯增多，成為初步整體生態修復最好證明。

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