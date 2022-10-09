保護長江4／直擊！微笑「長江精靈」回來了　宜昌Ｑ版文創新名片

記者任以芳／宜昌報導

大陸官方近十年開始重視長江整治工作，陸續出台相關法令規定。其中，2020年1月實行《長江十年禁漁計劃》（以下簡稱「禁漁令」），嚴格禁止重點水域捕撈，挽救不少野生魚類生態，包括大陸國家一級保護動物「江豚」。來自湖北宜昌的生態記錄者胡先生也提供《東森新媒體ETtoday》記者「長江精靈」跳華爾滋的珍貴鏡頭，江豚的表情彷彿對人類微小，十分可愛，帶您一塊來看看。

長達40年時間，大陸經濟高速發展已經無法在生態之間取得平衡，被稱為「母親河」的萬里長江已經到了生態迫切整治的緊要關頭，過去很多瀕危物種消失的時間節點，都發生於最近20年間。

▲今年大陸民眾發現國寶江豚擱淺死亡在鄱陽湖湖灘，死因不明。（圖／翻攝極目新聞）

大陸政府於2016年3月發布《長江經濟帶發展規劃綱要》，大陸生態環境部、國家發展改革委於2018年12月聯合印發《長江保護修復攻堅戰行動計劃》，正式進入艱困的長江修復計畫。最關鍵時間點是2020年1月實行「長江十年禁漁計畫」；隔年2021年的3月1日正式實施「長江保護法」，用法規治理江河污染。

其中湖北宜昌化工廠重鎮，長江污染整治被列為重中之重。《東森新媒體ETtoday》記者走訪宜昌江邊沿岸已經看不見過去污染痕跡，所有化工廠退出沿岸，搬進規劃的工業區。

宜昌市民李先生接受訪問說，「過去很長一段時間，長江水的味道不好聞，很多廢水排入長江造成生態破壞，近兩年可以能看見魚群，還有江豚。」

號稱「長江精靈」的江豚主要生活流域在長江中下游，像是洞庭湖、鄱陽湖等地區。過去數十年受到污染影響，江面上來往船隻頻繁，經常刮傷江豚導致受傷死亡，數量急劇下降，人們幾乎很長一段時間不見江豚在長江戲水。

▼ 長江宜昌段今年拍到江豚戲水。（圖／宜昌生態記錄者胡先生提供）

▲江豚跳舞戲水，微笑表情超可愛 。（圖／湖北宜昌生態記錄者胡先生提供）

經過近年江河整治，「長江精靈」又回來了！來自宜昌生態記錄者胡先生提供《東森新媒體ETtoday》記者珍貴畫面。2021年的4月，他和團隊成員在宜昌葛洲壩江段用空拍機紀錄，兩隻江豚在長江快樂遊玩。

剛開始是兩隻江豚追逐嬉鬧，其中一隻突然在水裡站立大力扭動，感覺像是跳華爾滋舞曲，隱約看見江豚招牌「微笑」表情；另一組畫面是兩隻江豚依偎著游泳，像是熱戀中的情侶。珍貴畫面也讓人們難得見到江豚俏皮、活潑一面。

不只胡先生和團隊拍下的超可愛的畫面，宜昌市漁政部門也在葛洲壩附近陸續紀錄江豚蹤跡，所有畫面曝光後，讓宜昌市民和大陸生態學家十分振奮，以此證明長江水質復育有初步成果。

▼ 長江宜昌段大力整治污染，近年江豚數量增多。（圖／湖北宜昌生態記錄者胡先生提供）

▲江豚重新出現在長江宜昌段 。（圖／湖北宜昌生態記錄者胡先生提供）

胡先生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問介紹，「過去能看見江豚比較稀罕，宜昌江段也曾發現白鰭豚，但已經滅絕！『十年禁漁令』實行後，民眾站在江邊可以用肉眼看見江豚，好像成為生活中的一個老朋友。」

他進一步說，每年7月到9月是宜昌江豚活躍期，這兩年確實很容易看到江豚，也成為當地網紅動物。「過去拍攝拍江豚要碰運氣，現在只要找對位置，雖然不像攝影師拍的那麼靈動，用手機也能拍到牠在水面探頭的身影。」

談到現在生態復育，胡先生指出，「現在宜昌江邊還能看見聚集的野生魚群，合法釣魚情況下，曾經有人釣到十斤以上的大魚，鱗片有一個硬幣大小，生態恢復的很迅速。」

胡先生本身喜歡紀錄生態也是媒體工作者，看見長江的改變，他感性說出自己心情，「小時候我們家捕魚叫靠山吃山，靠海吃海，靠河吃河，捕魚是很常見的，漁業資源多年持續捕撈，也會出現減產過程。『十年禁漁』肯定是一個非常好的舉措，有利於這個魚群總族繁殖和恢復。」

▲長江大保護計畫實行後，宜昌沿岸化工廠全部搬遷整改 。（圖／湖北電視台提供）

《東森新媒體ETtoday》記者走訪宜昌採訪，也深度了解當地綠色轉型變化。過去宜昌是化工主導的城市，長江沿岸有很多化工企業，宜昌也有磷礦，對於長江或周邊水域生態會產生一些影響。如今在禁漁令和化工轉型相配合，宜昌江段重新出現「江豚」，也讓民眾和企業理解為何要「鐵腕」整治。

▲長江江豚科學考察船到宜昌。（圖／宜昌江豚攝影師楊河提供）

另一個好消息，今年2022年9月下旬長江江豚科學考察船到宜昌，主要的目的掌握長江江豚種群數量及棲息地生境狀況，科學分析長江江豚種群變化，長江江豚致危因素和保護措施效果，客觀評價長江禁漁效果，制定更有針對性的長江江豚保護計劃。

根據大陸媒體報導指出，中科院水生所郝玉江愽士，石首市國家級自然保護區龔成副主任帶領一大班科研人員和設備在宜昌城區長江段拉網式搜查，發現了一大群江豚，科考最好的發現。

▼ 長江江豚科學考察江豚種群數量及棲息地生境狀況。（圖／宜昌江豚攝影師楊河提供）

▲宜昌艾肯文創中心負責人陳彥 。（圖／記者任以芳攝）

「江豚」的出現也帶動宜昌城市新形象，這兩年大力發展綠色觀光產業以及文創商機，可愛的Ｑ版「豚寶」因此誕生了！

《東森新媒體ETtoday》記者走訪位於宜昌艾肯文創中心，這裡的創意來源就是「江豚」寶貝。依照牠們獨有圓滾滾身形，設計出一系列的文創生活產品和百變公仔，各種可愛的圖像，看了讓人少女心大噴發。

▲湖北宜昌市「豚寶」系列文創商品 。（圖／記者任以芳攝）

負責人陳彥向記者介紹，疫情之前常常去台灣交流文創，他非常欣賞台灣藝術工作者匠人精神，從中交流學習了很多。偶然機會接下城市品牌文創工作，以長江江豚文代表，設計出一系列可愛的「豚寶」。

陳彥進一步介紹團隊創意發想，通過品牌、生態、藝術文化連結打造「百變江豚」Ｑ版公仔。有古裝梳頭的屈原豚，研學的好奇臀、推廣宜昌飲食的美食豚、城市觀光的運動豚、探險豚等等。

團隊也結合互聯網電商和聊天表情貼圖，希望把「豚寶」推廣到大陸市場，讓人們透過認識「豚寶」，再進一步了解生態保育的重要性。

陳彥說，「我們主要講好長江的故事，傳遞長江的微笑，讓世界共享長江的禮物。『豚寶』的原型是長江江豚，也是來自長江的生態代表，生於宜昌的文化萌創，希望成為中國新國潮走向世界。」

▼ 湖北宜昌發展「豚寶」文創，希望藉由動漫形式推廣生態保育觀念。（圖／記者任以芳攝）