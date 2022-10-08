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大陸 大陸焦點 特派現場

保護長江2／漁民轉型上岸賣魚子醬　「出口轉內銷」拚百億產值

記者任以芳／宜昌報導

大陸長江於2017年底啟動「長江大保護計畫」，2020年1月實行「十年禁漁令」，23萬漁民被規勸轉型就業，江邊養殖戶也全部搬遷上岸，如今初步執行成效如何？《東森新媒體ETtoday》記者走訪位於湖北宜昌長陽清江鱘龍魚生態園，湖北清江鱘龍漁業總經理田永康早期在清江沿岸養人工殖鱘魚，經歷拆除網箱、勸退漁民的過渡期，七年前轉移上岸開設鱘魚場，九成魚子醬出口歐亞，疫情後「出口轉內銷」，鎖定大陸五年內百億人民幣市場商機。

▲▼ 湖北專題/長江一級支流清江、拆除養殖網箱 。（圖／記者任以芳攝）

▲2017年長江重點流域全面拆除人工養殖網箱 。（圖／記者任以芳攝）

護長江拆「養殖網箱」工程浩大

位於湖北宜昌長江一級支流清江，自古以來水質純淨，20度水溫非常適合挑惕生長環境的各類野生鱘魚。1996年，清江庫區百姓為謀生路，大力發展網箱養殖，高峰時期，長陽清江鱘魚養殖漁業年產值突破6億元。「清江魚」一度成為大陸名牌農產品。

近年來，中共中央總書記習近平十分重視長江流域水生生物保護生態，大陸農業農村部於2015年開始陸續出台《中華鱘拯救行動計劃 (2015- 2030)》《長江江豚拯救行動計劃 (2016-2025)》與《長江鱘（達氏鱘）拯救行動計劃 (2018—2035)》。並且在大壩邊設計「魚道」。

2016年長陽自治縣委縣人民政府對境內4860畝網箱、攔網、拾網及865處工作用房和500多艘養殖漁船進行全面清除，養殖網箱徹底離開清江。

▲▼湖北專題/鱘龍魚養殖基地、中華鱘生態基地 、拆除網箱、搬遷長江人工養殖鱘龍魚。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

▲▼湖北專題/鱘龍魚養殖基地、中華鱘生態基地 、拆除網箱、搬遷長江人工養殖鱘龍魚。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

▲人工養殖鱘龍魚從清江搬遷上岸。（圖／記者任以芳攝）

湖北清江鱘龍漁業總經理田永康當時意識到環境保護問題，2015年提前轉型上岸開漁場。當時他在清江養殖網箱有十萬尾人工養殖鱘龍魚，轉移上岸是浩大工程。

田永康受訪時回憶，漁場是趕在2018年「長江大保護計畫」正式啟動前完工，大幅降低急忙搬遷鱘魚的折損率。「當時把魚群慢慢放養到陸地上養殖魚池，增加適應力和降低損耗率。」

▲▼湖北專題/鱘龍魚養殖基地、中華鱘生態基地 、拆除網箱、搬遷長江人工養殖鱘龍魚。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

▲人工養殖的鱘龍魚上岸後，對生存環境更加挑惕 。（圖／記者任以芳攝）

養殖鱘龍魚「嚴選」生長環境

搬遷上岸後最大好處？田永康說，大自然水溫不可控，清江養殖網箱大概5米深是最佳位置，但夏季高溫超過26度，網箱深度必須降低，會增加飼養成本和運輸費用。

田永康強調，「如今搬遷上岸後，可以避開每年洪水期，大幅降低死亡率，人工養殖水溫控制在四季恆溫20或22度，適合雄鱘生長。」

從清江搬移上岸養殖，鱘魚天生就是「皇帝命」，對生長環境極為挑惕，人工養殖耗費心力，不管是水質、水溫、魚飼料幾乎是高標準養殖。

湖北清江鱘龍漁業工作人員田旃介紹，「我們對水質調節要求很高，水質是24小時活水養殖，取清江隔河岩水庫90米深處，15度低溫原水，溶氧是12倍氧，酸鹼度最適合鱘魚生長。」

田旃說，鱘魚攝食要求很高，我們投餵飼料有蛋白粉、魚粉、穀物。因為「魚子」好比人類懷孕需要大量營養，必須補充高能量、高蛋白質。「基本上一年養下來，鱘魚幾乎不生病，死掉的都是意外受傷的。」

▲▼湖北專題/鱘龍魚養殖基地、中華鱘生態基地 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題/魚子醬 。（圖／湖北清江鱘龍漁業卡維爾提供）

▲不少上岸漁民養殖戶靠養鱘龍魚，加工製成魚子醬內銷或出口歐亞 。（圖／記者任以芳攝）

魚子醬「出口轉內銷」拚百億產值

中華鱘是大陸一級保護動物，不能吃和捕撈。人工養殖的鱘龍魚多屬雜交品種，可以食用、營養價值高又稀有，市面上的鱘龍魚價格大多是在一斤20到30元（單位：人民幣，同下），換算台幣上百元，

養殖鱘魚時間成本比較長，比如西伯利雅鱘「性成熟」需要七年時間，並不是每一隻鱘魚的「魚子」能做成魚子醬，嚴選好的鱘魚十分關鍵，必須定期用試管抽取「魚子」把控品質。

田永康介紹，目前飼養4種鱘龍魚都是法規人工養殖，有歐洲鰉（稀有）、西伯利亞鱘、達氏鰉鱘以及海博瑞鱘（鱘龍一號）。其中海博瑞是屬於雜交鱘，不屬於中華鱘保護類，這幾種魚群以「海博瑞鱘」的魚子醬最受歡迎。

依照大陸魚子醬市場規模，早期都是做出口居多。田永康說，「19年之前主要是90%做出口，主要歐亞一些國家，俄羅斯、白俄羅斯，烏克蘭。其次是中東、東南亞市場，原本要開發開發歐盟市場。」

2020年疫情爆發後，大陸許多國際的航班熔斷，魚子醬屬於生鮮產品，對溫度要求比較高，難以等待外銷時間。田永康開始轉型國內市場，在宜昌、武漢、上海、深圳都開設銷售分公司。

田永康還是很看好高端消費市場，「預估未來5年之後，可能我們的魚子醬不用出口，真正中國市場打開的話，國內魚子醬生產企業可能滿足未來需求，預估整體行業到達百億人民幣商機。」

▲▼湖北專題/鱘龍魚養殖基地、中華鱘生態基地 。（圖／記者任以芳攝）

▲長江特有野生中華鱘，部分品種幾乎滅絕。（圖／記者任以芳攝）

「億年活化石」中華鱘魚下一步？

今年七月中，國際IUCN官網最新報告，全球現存的26種鱘魚均面臨滅絕威脅。名錄顯示，長江特有物種白鱘(Psephurus gladius)已經滅絕，長江鱘(Acipenser dabryanus)野外滅絕，裸腹鱘滅絕。紅色名錄同時提升了其他7種鱘魚的保護等級。

野生中華鱘品種滅絕，讓外界更加重視「魚類基因寶庫」長江的生態修復。大陸官方2020年發佈的《長江保護法》，第42條列出長江流域江豚、中華鱘在內的15種水生動物，鼓勵「建設人工繁育和科普教育基地」，成為「十年禁魚令」配套措施之一。

也有大陸專家學者質疑，「禁漁令」對長江淡水魚類確實有生態保護作用，對於體型巨大的洄游性魚類（鱘魚），禁漁只是治標不止本，去除人為捕撈，棲息地的生態保護、過多的水壩阻礙洄游通道都是鱘魚生存關鍵。

目前，《中華鱘拯救行動計劃（2015-2030年）》提出「陸-海-陸」接力保種計劃，以人工輔助的方式幫助中華鱘完成「淡水-海水-淡水」的洄游過程，終就無法和自然復育相比，實際成效有待評估。

▼近年大陸政府採取人工養殖，放養野生中華鱘回歸自然 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北專題/長江一級支流清江、拆除養殖網箱 。（圖／記者任以芳攝）

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