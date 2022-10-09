狂賣上百萬碗！台人最愛外送「台式美食」出爐　北中南口味大不同

▲外送平台公開「台式美食、小菜」排行榜。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送超夯台式美食排行出爐！近日有外送平台公開「台人最愛台式美食、小菜」排行，平均每10張訂單就有4張是選擇吃台味，而奪下冠軍寶座的就是超經典「魯肉飯／肉燥飯」，今年已賣出超過上百萬碗，且吃飯就要配菜，銅板台式小菜最夯的就是「燙青菜」，同步也公開北、中、南區最熱門的台式外送餐點，十分有趣。

▲台人最愛吃魯肉飯。

foodpanda公開「台式美食」排行榜，透過過往數據發現，台式美食一直都是外送熱門餐點類別，其中，最受台人喜愛的就是最經典台味小吃「魯肉飯／肉燥飯」，全台今年已賣出超過上百碗，再來依序是「鍋貼」、「大腸臭臭鍋」，而銅板台式小菜部分則由「燙青菜」奪下冠軍寶座，再來分別是滷蛋、荷包蛋、皮蛋豆腐及油豆腐。

同步也從外送選擇發現北中南區台人的「台味偏好」，像是南部養殖漁業發達，超澎湃海鮮鍋燒意麵就超受歡迎，而中部人最愛來上一盤炒麵加豬血湯，還有控肉飯也是榜上有名，而北部人則喜歡吃粗米粉的米粉湯，一碗就超滿足。

▲Uber Eats日前公開10大熱門台式美味。（圖／記者蕭筠攝）

另一外送平台「Uber Eats」日前則公開平台上「10大熱門台味」，其中，最狂的非「鹹酥雞」莫屬，餐期期間平均每24秒就有1人下單，而熱門飲品「珍珠奶茶」可是有人在1周內點了高達74次，統計今年1至5月已賣出158萬杯：主食部分「米糕」單月就可賣出近1萬碗，「小籠包」自2016年至今則賣出近19萬籠、超過100萬顆小籠包，空蒸籠層層堆疊可是高達38棟台北101，超級熱門，而還有「牛肉麵」、「肉圓」、「麻辣臭豆腐」、「魯肉飯」、「刈包」等通通在榜上。

【你可能也想看】

►嗑爆大薯、豬肉滿福堡！ 麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽

►睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸 網激推「1吃法」超解膩

►無兌換期限、可以寄杯！ 超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天