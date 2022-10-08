幫男友當保人　一查公司帳驚呆…前女友們幫信貸1600萬

▲原PO替男友公司當保人及負責人，一查資產負債表竟發現欠前女友們1600萬。（圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

有網友在臉書社團「靠北婚姻」發文，表示自己和男友已經在一起2年了，但兩人沒有婚姻關係，雖然原PO和男友名下都各有1間公司，但實際經營者都是男友。男友之後還請她當保人，直到後來原PO發現不對勁，一查資產負債表，竟發現男友還用前女友們的名字借貸了1600萬。

原PO表示，因為有了孩子，因此她大部分時間都在家待產。某次顧小孩時，男友約了業務，說因為公司要買設備，所以要請原PO當他的保證人，後來原PO到公司後才發現，主要貸款人竟然是她，原來男友當初早已跟業務套好簽署的文件，所以她莫名成了主要貸款人。

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原PO表示，最近男友叫她去詢問企業貸款能貸多少錢，因為公司要搬遷需要費用，但原PO很納悶，因為男友前陣子才賣房，也有賺錢，但現在竟然要她去貸款，讓她心生懷疑。

原PO計算一下，零零總總的貸款已經450萬了，現在又要再貸100萬，原PO非常不願意，但男友認為兩人是男女朋友，原PO不幫助他的行為很自私。但原PO的母親就是因為幫丈夫借貸，導致信用破產，最後兩人也離婚。有這樣的例子，讓原PO難免擔心。

原PO更說，自己看過男友列的資產負債表，發現竟有當舖私人借貸，還發現前女友幫男友借貸了1600多萬，而且這筆錢是列在原PO公司的，但原PO根本不知情，讓她不知如何是好。

網友回覆，「婚姻婚姻，你還沒婚就被陰了。」、「愛妳的男人不會這樣對妳，愛妳的男人恨不得把最好的東西都送給妳。」、「原來他的公司主要業務是找女友借貸，這才是主要收入。至於什麼其它的設備，應該都是幌子，賺不了錢吧。」、「別再傻啦！」

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