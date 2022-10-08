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信義房屋響應「登月計畫」 黃偉哲感謝企業讓台南成為有愛城市

▲為響應台南市政府「登月計畫」政策，共同消弭月經貧窮，信義房屋總經理陳麗心親自拜會市長黃偉哲，慷慨承諾捐贈生理用品等物資，讓弱勢婦女朋友免受月經貧窮之苦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為響應台南市政府「登月計畫」政策，共同消弭月經貧窮，信義房屋總經理陳麗心親自拜會市長黃偉哲，慷慨承諾捐贈生理用品等物資，讓弱勢婦女朋友免受月經貧窮之苦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應台南市政府「登月計畫」政策，共同消弭月經貧窮，繼今年7月邱創煥文教基金會捐助弱勢女性5778包衛生棉後，信義房屋總經理陳麗心親自拜會市長黃偉哲，慷慨承諾捐贈生理用品等物資，讓弱勢婦女朋友免受月經貧窮之苦。

邱煥創文教基金會董事長邱佩琳及國泰世華藝術中心紀培玉執行長也一同到場，共同討論企業如何在各方面為弱勢族群盡一份心力，讓台南市成為一個更有愛的城市。

市長黃偉哲表示，他很感謝有許多熱心公益的企業與市府公私協力，共同幫助弱勢女性消弭月經貧窮的困窘，也希望有更多的社會企業及團體，能夠共襄盛舉，攜手守護南市弱勢女性基本生活品質保障，打造性別友善城市，讓更多的弱勢民眾都能感受到社會的溫暖。

月經貧窮是指，生理女性因經濟困難無法取得足夠的生理用品，進而對生活造成長期影響的社會現象，依據統計，女性一生中大約有38年(12歲-50歲)需與生理期共處，而台灣國人女性平均壽命為83.62歲，換算起來「月經」這位好朋友，陪伴女性度過了45%的人生，終其一生花費於生理用品的費用，取平均值計算至少約9萬7600元，對於弱勢家戶而言，是筆不小的負擔。

▲為響應台南市政府「登月計畫」政策，共同消弭月經貧窮，信義房屋總經理陳麗心親自拜會市長黃偉哲，慷慨承諾捐贈生理用品等物資，讓弱勢婦女朋友免受月經貧窮之苦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局表示，自2021年起，南市開始推動全台首創的「登月計畫」後，市府團隊多次媒合民間團體、企業，捐助衛生棉予南市弱勢家戶女性及偏鄉女學生，並由服務中之社工送達受服務之家戶，2021年共計捐助14724包，計有2100位女性受惠。另運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實南市實物銀行衛生棉存量，以提供南市各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶的需求，給予必要的支持。

此外，為提供洽公女性民眾不時之需，更於南市各政府單位公廁放置免費衛生棉供使用，溫暖照顧女性需求。此外，為破除月經歧視，配合各級學校性別教育，設計性別平等教育課程，從校園講座推進為社區宣導，積極去除月經汙名化，破除月經歧視，消弭月經貧窮。

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