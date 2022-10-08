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大陸 大陸焦點 特派現場

重機「黑絲女神」傳逆向帽碎人亡！網爆料：車借的、安全帽假的

▲▼重機「黑絲女神」傳逆向帽碎人亡！網爆料：車借的、安全帽假的。（圖／翻攝抖音）

▲「小魚愛吃魚」疑發生嚴重車禍身亡。（圖／翻攝抖音）

記者蔡紹堅／綜合報導

抖音上的重機網紅正妹「小魚愛吃魚」7日驚傳車禍身亡。現場目擊的網友指出，「小魚愛吃魚」當天在江蘇常州一處山區騎車，在過彎時撞上對向另一輛機車，疑似當場身亡。

從曝光的現場畫面可以看見，兩輛機車撞得七零八落，「小魚愛吃魚」的安全帽破了一個大洞，頭部嚴重受創，沒有意識，路面上佈滿大片血跡。

▼「小魚愛吃魚」的安全帽破了一個大洞。（圖／翻攝抖音）

▲▼重機「黑絲女神」傳逆向帽碎人亡！網爆料：車借的、安全帽假的。（圖／翻攝抖音）

目擊現場的網友也提到，「小魚愛吃魚」過彎時逆向，撞到對向另一輛機車，當場「人就沒了」，而對向的騎士屬於正常行駛，但也受重傷，正在醫院搶救。

「小魚愛吃魚」在抖音上擁有20萬個按讚、7.8萬個粉絲，相當有人氣，她上傳的內容也幾乎都與重機有關，在很多照片、影片中，她都穿著迷你短裙、黑色絲襪，還帶著一個裝上貓耳朵的安全帽，非常吸睛。

▲▼重機「黑絲女神」傳逆向帽碎人亡！網爆料：車借的、安全帽假的。（圖／翻攝抖音）

不過，「小魚愛吃魚」雖然人氣很高，卻也經常受到質疑，有網友就發現，她過彎時經常越線，騎到對向車道去，而且護具也沒穿齊全，非常危險。

由於受到的質疑不少，「小魚愛吃魚」也曾親自回應過網友，她說，「難得難得（越線），第一次開沒把控住！」「下次不會（越線）了！」「絕對會穿齊護具才上路。」

另外，還有人爆料，「小魚愛吃魚」的機車其實是借來的，戴著的安全帽也是別人送的，重點還是假的（仿冒）。

▲▼重機「黑絲女神」傳逆向帽碎人亡！網爆料：車借的、安全帽假的。（圖／翻攝抖音）

▲▼重機「黑絲女神」傳逆向帽碎人亡！網爆料：車借的、安全帽假的。（圖／翻攝抖音）

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