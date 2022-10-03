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社會 社會焦點 保障人權

「川崎忍者」翹孤輪狂飆是慣犯　豪乳正妹車手是動過聲帶男兒身

記者黃宥寧／綜合報導

簡直玩命！台61線西濱快速道路桃園觀音段，1名重機車主騎著Kawasaki Ninja「翹孤輪」長達25秒，後方轎車見狀不斷鳴按喇叭後，同行2輛重機騎士則在一旁「護駕」。畫面曝光後在網路上瘋傳，騎士遭肉搜，疑是身材姣好年輕正妹，但有車友指出「她」不僅是男兒身更是慣犯，IG也放滿自己騎車特技照。

離譜畫面曝光後，引起網友肉搜，一度傳出違規的重機騎士名爆乳正妹，網友也紛紛湧入其臉書朝聖痛批「重機老鼠屎」，臉書隨即關閉，而他的IG更有2398名粉絲，頁面自介則大方寫出：「2021Kawasaki ZX6R特技樣式」，頁面也放滿他騎乘重機時各種耍帥特技照。

有車友低調向《ETtoday東森新媒體》指出，該名陳姓「爆乳正妹」真實身分是「男兒身」，騎乘重機多年時間，且聲帶也做手術過，過去也曾在道路上做出危險「翹孤輪」等特技行為。

▼重機車主並非首次在快速道路上翹孤輪。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自當事人臉書）

不管該名騎士性別為何，但他騎重機「翹孤輪」已屬危險駕駛，桃園大園警分局表示，經查雖未接獲報案，後續將根據影片內容循線通知車主到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

Kawasaki Ninja ZX-6R新車價為63.6萬，Ninja系列國內引進共有ZX-6R/ZX-10R、400、650、1000 SX共5種車款，ZX-6R則採用了新的傳動結構，在低轉速時仍可提供充沛的動力，容易騎乘在都市街道和蜿蜒道路上，電控配備上，更搭載Kawasaki最新科技，KQS（快速排檔系統）、KTRC（循跡控制系統）、KIBS（智能防煞車鎖死系統）及動力調整系統。

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