馬英九籲別用「台灣國慶日」　曹興誠嗆：要欺負台灣人到何時

▲曹興誠批馬英九「欺負台灣人」。（資料圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

前總統馬英九6日在臉書上呼籲總統蔡英文不要把國慶日的英文翻譯為「Taiwan National Day台灣國慶日」，遭前聯電董事長曹興誠撰文批評，「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候」，「你還享用著優渥的台灣總統退休待遇，那可是台灣人民的血汗」。

曹興誠昨（7日）透過媒體群組發文表示，馬英九講這些話，背後還是「反獨」的陳腔濫調，提到過去兩蔣時代，台灣說的一個中國是中華民國，現在中共講的一個中國是中華人民共和國，所以「一個中國」，是國、共兩黨內鬥至死方休的誓言，關台灣百姓何事？

曹興誠也說，國民黨過去強迫台灣人民參與國共內戰，還在戒嚴、白色恐怖中度過半個世紀，現在發展成中國百姓欣羨的民主社會，「馬英九，你為何還要用『一個中國』或『一中憲法』把台灣綁在內戰的火藥桶上？」

曹興誠表示，用「台灣」取代中華民國，是台灣人跳脫內戰陷阱的必要方法，「你（馬英九）為何要反對？天天講一個中國，表示你是『中國人』，你這位中國人到底要欺負台灣人到什麼時候？」

▲馬英九積極輔選拜票。（圖／記者崔至雲攝）



馬英九6日在臉書上提出兩點呼籲，要求總統蔡英文在國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清我們與大陸的關係；並要求總統府不再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，我國國名什麼時候從「中華民國」改為「台灣」了呢？大會應用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」才對。