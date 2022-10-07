明天連假首日最塞！國道「6魔王路段」難逃塞車　高公局曝好走時段

▲國慶連假首日最塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假首波車潮來了，國道多數路段下午5時後出現塞車，西部國道預估晚間8時後紓解，國5晚間還有一波車潮且將塞到午夜，高公局預測明天連假首日才是最塞的一天，國道將有6大易塞地雷路段。

今日（10/7）為國慶日連續假期前1天，西部國道下午5時後車流逐漸增加，包括國1內湖至圓山雙向、桃園至中壢南向、林口至五股北向；國3中和至土城南向、大溪至鶯歌系統北向等路段出現塞車，其餘國道路段大致正常。

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高公局預測，明日(10/8) 為國慶日連續假期首日，國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達63百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，將是交通量最大的一天。

▲▼國道易塞路段時段。（圖／高公局）

▲▼國道10/8易塞路段時段。（圖／高公局）

明日國道將有6大瓶頸易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8點過後再出發。

▼國道10/8疏運措施。（圖／高公局）

明天國道疏導措施包括0時到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。