高雄又發錢了！「這族群」每月最多5880入袋　還可連領1年

▲高雄市今年度「增額租金補貼」延長申請期間至10月31日。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今年度「增額租金補貼」延長申請期間至10月31日，開放未設籍於高雄市租屋的民眾，每人每月平均所得4.3萬至5萬元、無自有住宅，都可來申請。補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1,800~5,880元不等的額度，補貼期間1年。





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▲高雄市為保障民眾居住權利，兼顧青年優先、育兒優先、弱勢優先的三大原則，將開徵囤房稅均用於市民房屋租金補貼，預計提供1萬戶名額。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市為保障民眾居住權利，兼顧青年優先、育兒優先、弱勢優先的三大原則，將開徵囤房稅均用於市民房屋租金補貼，預計提供1萬戶名額，加計內政部300億元擴大租金方案推估約有7萬戶名額。高市租金補貼戶數可增至8萬戶，造福更多市民，保障市民居住權。

▲▼補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1,800~5,880元不等的額度，補貼期間1年。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府都發局長吳文彥表示，內政部今年推出300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月4.3萬元（最低生活費3倍）以下之租屋家庭；但4.3萬元以上的也不用擔心，市府開辦增額租金補貼將申請門檻調高到5萬元，所以所得超過內政部申請門檻但5萬元以下的可向都發局提出申請；補貼金額考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1,800~5,880元不等的額度，補貼期間1年。

另考量眾多在本市就學、就業之民眾，戶籍雖未設籍在本市，但在本市仍有租屋需求，故開放只要租屋地在本市，皆可申辦市府增額租金補貼，有需求的民眾要把握機會。

▲符合資格「這族群」每月最多領5880元，還可連領1年。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於民眾擔心房東不同意申請怎麼辦？吳局長表示，依住宅法及相關稅法規定，房客申請租金補貼，房東本身即為房屋所有權人者可取得公益出租人資格，享有所得稅、地價稅及房屋稅等稅捐減免優惠，藉此鼓勵房東共同參與做好事。為維護雙方權益，建議仍應與房東詳加說明溝通，求取雙贏。

都發局住宅發展處翁浩建處長說明，開辦期間延長至10月31日，採線上或郵寄方式提出申請，所需檢附文件及相關規定，可至都發局增額租金補貼申請系統查詢：https://hs.kcg.gov.tw/HSH/ 。另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾如有任何疑問，可於上班時間撥打服務專線： 07-3368333轉2649~2651、2981~2983（四維行政中心），將有專人提供詳細的說明。