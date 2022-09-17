是真的！PTT女神＋豆花妹合體　視訊來電30秒曝：租屋補貼增1萬　

記者吳奕靖／高雄報導

強化市政宣傳，高雄市政府發言人被稱為「PTT女神」張硯卿以及「豆花妹」周璟瑜首度以「視訊來電」方式，拍攝「市政悄悄話」30秒短片，以「來電聊天」輕鬆方式，加強宣傳高雄市增額租金補貼「加碼一萬名額、放寬申請資格」的政策。希望更多租屋族了解租金補貼政策後，能夠即時申請。

▲高雄市兩名美女發言人「視訊來電」不是詐騙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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為了落實居住正義，高雄市政府將囤房稅一年約三億元稅收，全數用於租屋族補貼。除現行中央補貼方案將讓高雄市約7萬戶租屋族受惠外，市府再加碼推出增額租金補貼，預估增一萬戶受惠，且放寬申請資格，只要家庭所得每人每月在50,467元（最低生活費3.5倍）以下也能申請，要協助減輕青年、新婚、育兒家庭及弱勢族群的負擔，更落實「青年、弱勢、市民」優先的補貼原則。

▲高雄市兩名美女發言人又出招了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張硯卿表示，現在直式影片正夯，因為大家已經習慣拿起手機可以直接觀看的影片模式，不只社群上散佈速度快、也方便大家在通訊軟體上轉傳。影片雖然簡短，但句句皆是政策重點，希望新的嘗試能夠有助於強化政策宣傳的力道。

周璟瑜則指出，這不僅是兩人的發想，在日常生活中，自己也經常透過通訊軟體或視訊，向家人親友分享好消息，因此覺得何不就將市政內容，整理好重點，營造成更親民、活潑，像是和好朋友聊天分享好康一樣，來告訴市民朋友市府做了哪些事，幫大家解決了哪些問題。另外，螢幕顯示「來電」也能製造驚喜感，拉近和民眾間的距離。

內政部擴大租金補貼方案，申請時間到10月31日；高雄市增額租金補貼的截止日則為9月30日。因應防疫，都採取線上或郵寄方式申請。詳情可以上高雄住宅補貼網查詢：https://hs.kcg.gov.tw/HST/