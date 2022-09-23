央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

▲央行總裁楊金龍、主計長朱澤民趁院會休息時間交談。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

央行22日決議再升息半碼，衝擊貸款族，千萬房貸者一年更要多繳2.4萬以上。為了降低升息的衝擊，內政部公布相關利息補貼措施，包含住宅基金目前補貼的17項政策性優惠房貸，將由政府提高補貼利率半碼至年底。

因應央行利率調整，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中的各項政策性優惠房貸，自111年3月23日起貸款戶應自行負擔調升利率部分，由政府提高補貼利率半碼予以協助，該補貼措施仍維持至111年底。

各項貸款名稱如下：

一、台灣省輔助人民自購國民住宅貸款。

二、輔助原住民建購、修繕住宅貸款。

三、鄉村地區住宅修繕及興建貸款。

四、中央公教人員購置住宅貸款。

五、青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款。

六、4千億元優惠購屋專案貸款。

七、1兆8千億元優惠購屋專案貸款。

八、莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款。

九、0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款。

十、輔助勞工建購住宅貸款。

十一、林肯大郡全毀受災戶購宅貸款。

十二、危老重建住宅貸款。

十三、「整合住宅補貼資源實施方案」之購置修繕住宅貸款。

十四、國民住宅貸款（基金債權）。

十五、國軍官兵住宅貸款（基金債權）。

十六、公教住宅貸款（基金債權）。

十七、勞工住宅貸款（基金債權）。