怕被笑太土！男大生與3損友「集資包養」嗨玩多人運動　超扯內幕曝

▲4名男大生集資包養女生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名來自澎湖的男大生考上台北的大學，家裡經濟狀況不錯加上是獨子，家人擔心他在台北被看不起，因此每個月給他3萬元生活費，怎料卻誤交損友，不僅體驗複雜的「多人運動」，甚至玩到走火入魔，大家一起集資，每月花3萬元包養女生，刷新三觀的劇情讓網友搖頭，「沒錢還想學人家包養」。

男大生在Dcard上發文，從小到大都在澎湖長大，考上台北的大學終於可以離家，既期待又緊張，為了不讓自已看起來像土包子，還特地裝扮自己，由於他是家中獨子，家人也全力支持他在台北的開銷，就是為了不讓他感覺輸人一等，每個月給3萬元生活費，不包含房租。

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎料大學誤交3名損友，發現原PO口袋很深，便提了許多鬼點子，付錢給在交友軟體上認識的女生，邀約一起進行多人運動，「展開奇妙、骯髒、扭曲、簡稱『複雜』的男女體驗」，他也透露，自己沒有每次都參與。

▲女友發現原PO口袋深，便提議在交友軟體上付費玩多人運動。（示意圖／資料照）

後來好友越玩越瘋狂，竟提議集資包養女生，「每個月都在網站找不同類型的女生出來玩」，他一開始有跟，但發現好友走火入魔，便提出想退出，最後也和好友不歡而散，結果好友不滿在系上亂栽贓，導致他形象受損，出現許多負面風評，因此公開「男女體驗」的對話紀錄反擊，「要噁大家一起噁，要公審一起公審」。

從截圖中可以看到，其中一人貼出某位在包養網找到的女生照片，並寫道「這個月要不要包這個？」「她只要3萬，一個月可以上4次」。其他人則點頭回應，「身材蠻好的」。

貼文曝光，刷新眾人三觀，「爸媽辛苦賺的錢拿來這樣玩，很母湯」、「沒錢但癢所以只能合資湊錢玩女生」、「原PO不要誤交了損友，土包子跟骯髒下賤的男生，女生絕對會選土包子，不用去搞這些你也可以擁有很精彩的大學生活」、「不管包還被包都很噁」、「笑死，第一次看到包養要合資」、「一人安裝4人共享，安裝費3萬」、「一人得病，四人中標 」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP