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夫抓姦目睹床上血跡心碎　芳療師妻否滾床建築師：月經側漏

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女芳療師偷情男建築師被抓姦，現場床上留下疑似滾床所留的斑斑血跡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名崔姓女芳療師去年瞞著丈夫，和已婚的尤姓男建築師到宜蘭開房慶生，崔夫登門抓姦，目睹床上枕頭、被單沾染血跡，當場心碎，怒告崔、尤2人偷情侵害他的配偶權，連帶求償100萬元，崔女辯稱喜歡獨睡雙人大床紓壓，丈夫看到床上血跡是她經血側漏所致，她和尤男僅談心沒滾床，台北地院審理認為崔女辯詞違背經驗法則，判她與尤男須連帶賠償40萬元，可上訴。

崔夫提告指稱，去年（2021年）5月起，察覺從事精油直銷並擔任芳療講師的崔女常無故晚歸，刷卡帳單還出現多筆投宿飯店、汽車旅館的消費紀錄，查看家中用車的行車記錄器，更發現崔女和小有名氣的建築師尤男相偕開房的畫面，他向崔女攤牌，崔女一昧辯稱清白，否認紅杏出牆。

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女芳療師的丈夫暗中蒐證，發現妻子和男建築師多次同遊過夜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

崔夫聲稱暗中蒐證，得知崔女去年7月中旬生日當天，和尤男到宜蘭礁溪1家五星級飯店過夜，隔天一早趕往客房抓姦，赫見房內雙人床上枕頭、被單多處血跡斑斑，桌上還留著前1晚慶生吃剩的美酒佳餚，可以想像對方2人昨晚滾床翻雲覆雨的激烈，令他「痛徹心扉、心碎難當」。

崔夫表示，當時尤男在屋內，正在浴室洗澡的崔女一看他出現，連忙阻門不讓他進浴室，離開後，崔女傳訊息給他「我回到家了。想跟你好好談一談。是我的錯~我跟你道歉」等語，但此事讓他遭受精神創傷、出現焦慮、憂鬱等急症須求醫服藥，因此暴瘦10公斤，他氣憤遭崔女背叛，尤男也背叛自己妻子，因此要求2人連帶賠償100萬元。

▲▼網路購物,消費,線上購物,血拚。（圖／pexels）

▲女芳療師的丈夫抓姦赫見床上血跡斑斑，一旁還有慶生吃剩的美酒佳餚，當場心碎。（示意圖／pexels）

崔女和尤男對於崔夫的指控一概否認，堅稱彼此沒有不倫，雖然相約慶生「選址失當，有傷原告之情感」，但侵害崔夫配偶權的情節並非重大，不符合法定可求償的要件。

崔女更數落自己丈夫婚前失業，懶散消極不求長進，她開公司讓丈夫掛名負責人，說好一起拓展業務，丈夫卻做不到1年就賦閒在家，不但不願幫忙，還唱衰她的創業。崔女聲稱結婚15年，全家生活開銷都靠她賺錢維持，夫妻感情日益淡薄，事發前已分房近1年，見面不說話，都靠LINE溝通。

崔女解釋和尤男同為商會會員，不僅共同開發客戶，還跟尤妻的店面合作辦展覽、講座，因而跟尤男無話不談，聽從尤男建議去學潛水、開遊艇舒展身心，尤男只是單純陪她上課、把賓士車借她使用。

崔女還聲稱喜歡到飯店獨睡高級雙人大床，雖然住宿費用昂貴、刷卡帳單可觀，但她覺得很有抒壓效果，崔女並辯稱丈夫到客房看見床上的血跡，是她生理期經血量大側漏所致，若她當時真的和尤男滾床，應該到處都有血跡才對，她是因為到飯店慶生造成丈夫不愉快，才傳訊息向對方道歉，不是招認姦情。

不過法官審理認為，崔女辯詞超乎社會現實、違反經驗法則，已婚男女在自己慶生的大事上，怎會跟異性單獨共處1晚，可見崔女和尤男已逾越一般朋友社交正常互動，破壞夫妻間共同生活的圓滿安全與幸福，就算崔夫婚後毫無人夫擔當、夫妻感情名存實亡，也不能合理化崔女和尤男的行為，斟酌雙方身分地位與經濟能力後，判崔女和尤男須連帶賠償崔夫精神慰撫40萬元，可上訴。

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