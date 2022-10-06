人妻賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見雙人床上血跡更崩潰

▲台北一人夫到飯店抓姦，進房驚見雙人床上血跡斑斑，認為是性行為的痕跡，不過妻子辯稱是生理期沾染到。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人夫指控妻子小雯(化名)出軌，不僅和已婚的小王睡遍五星級大飯店，還約小王到宜蘭礁溪老爺酒店慶生，他闖入房內抓姦時，驚見枕頭、床單上血跡斑斑，認為2人發生性行為，提告求償100萬元。小雯雖辯稱血跡是生理期沾到，但法官仍認為2人侵害配偶權，應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。

人夫表示，妻子小雯因工作之故，在網路商會上認識小王後經常藉故晚回家，他驚覺妻子的信用卡帳單、發票上有多筆投宿飯店的紀錄，再查詢行車紀錄器，竟錄到2人投宿飯店的畫面，小雯還把他名下的賓士借給小王平日使用，他質問小雯和小王的關係時，小雯一邊說自己是清白的，一邊又不斷和小王睡飯店。

人夫控訴，去年7月小雯又計畫和小王到宜蘭玩三天，2人先到頭城海邊吃飯，於16日中午一起入住礁溪老爺酒店，他在17日上午趕到酒店，發現2人同處一室，正在沖澡的小王急忙把浴廁門關上，他環顧房內，竟發現雙人床上的枕頭、床單上多處血跡斑斑，應就是2人性行為後所留的痕跡，桌上還有昨日慶生喝剩的酒和餐點，讓他看了痛徹心扉，經營15年的婚姻破碎也導致他暴瘦10公斤，要向2人連帶求償100萬。

小雯則否認外遇，認為丈夫閒賦在家，不願意與她同心協力賺錢養家，夫妻感情本來就消磨到名存實亡。她因為工作和家庭不睦壓力很大，由住宿五星旗飯店的體驗，感受到高級雙人大床有紓解壓力的效果，所以才獨自入住台北晶華酒店、台北遠東國際大飯店、高雄晶英國際行館等等，並依喜好指定要睡雙人大床，導致客服人員誤將入住人數填載為2人。7月那天她生日，和小王約礁溪老爺酒店慶生，當晚小王睡沙發、她睡床，因她那天剛好生理期，血量太多，才沾染到床上，2人並無發生性行為。

法官審理認為，小雯指控丈夫未盡家庭責任，並未提出證據，另小雯曾傳訊給丈夫表示「17號的事是我的錯~我跟你道歉。」，雖主張是因為慶生地點失當而道歉，並非有不倫，但夫妻一方單獨與他人共處一晚，已逾越一般朋友正常交際，審酌小雯為直銷講師，小王為室內裝修公司老闆等經濟情況，判2人應連帶賠償40萬元，全案還可上訴。