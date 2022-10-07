陳文章當選台大校長　遴委肯定國際聲譽「募款能力出色」

▲台大工學院院長陳文章當選台大新校長，遴委肯定其國際聲譽、募款能力出色。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學校長遴選結果今（7日）晚出爐，6名進入第二階段的校長候選人當中，台大工學院長陳文章當選，預計明年1月8日上任，台大遴委會指出，陳文章募款能力非常出色，在院長任內幫工學院募到多棟館舍，國內外學術成就相當亮眼，國際聲譽更獲得委員肯定，包括是亞太材料科學院院士，及擔任過亞洲高分子聯合學會理事長。

59歲的陳文章，台大化工系畢業，取得美國羅徹斯特大學化工博士，曾任國家講座主持人，還有三次國科會傑出獎等榮譽，擁有多項發明專利，而且陳文章的募款、產學活動能力也受到肯定，尤其他在院長任內幫工學院募到多棟館舍，更是他自己引以為傲的經歷。

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陳文章在發表治校理念時，曾提出包括設立「椰林講座」等全校性講座，強化傑出教師的攬才、留才措施，加強募款和爭取資源。他也提出要強化招生策略並連結國際，提供每年至少100名交換學生到世界前50名大學學習。

台大遴選委員會召集人梁賡義院士，在今天傍晚的記者會上指出，陳文章在國內學術成就傑出，獲得三次科技部傑出獎，還有教育部學術獎，在治校理念部分，密切關心包括國際生在內的學生成長狀況，在募款這塊也非常出色，而陳文章也看到台大是綜合型大學特質，且每個學院各有所長、資源不一，所以認為新校長要持續促進各個學院間互動。

梁賡義進一步表示，先前台大遴選委員就有針對六人進行治校理念訪談，今日投票並非找出哪一位比較好，而是誰值得被推薦，而今天的投票過程進行平順，委員都盡心盡力，彼此都有為校舉才的共識，投票時間約花費一個半小時。

遴選委員會發言人吳俊傑也指出，陳院長學術成就與行政專才，除了國內學術成就外，國際聲譽獲得委員肯定，亞太材料科學院院士，曾擔任過亞洲高分子聯合學會理事長，也曾獲得台法科技獎、英國皇家化學會會士及日本高分子學會國際獎。

