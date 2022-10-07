葉丙成失落未選上台大校長　太太安慰「可以輕鬆過日子」

▲葉丙成在臉書公布未選上台大校長，太太安慰他「可以輕鬆過日子」。（圖／摘自葉丙成臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學校長遴選結果今（7日）傍晚出爐，台大工學院院長陳文章當選，候選人之一的台大電機系教授葉丙成，日前網路聲量頗高，稍早在個人臉書po文宣布選輸了，是自己沒達到大家期待，隨後恭喜陳文章當選，帶領台大到新高度，而葉丙成也在第一時間告訴太太選輸了，但太太的回話「可以輕鬆過日子」，讓他覺得太太回答很簡單也很療癒，些許的失落就變成自在了。

台大校長遴選委員會今天進行投票，在台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新等6人中，最後選出陳文章擔任新校長，預計明年1月8日上任。

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▲台大電機系教授葉丙成未選上台大校長。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章當選消息在今天傍晚公布後，葉丙成也在個人臉書PO文，指自己第一時間就跟太太報告。太太回的話也很簡單，卻也很療癒。原先些許的失落，變成自在了。他也表示，未來未必能輕鬆過日子，總是會有許多有意義事情可以繼續努力的。但看到老婆說這句話，肩頭的擔子一下子都鬆了下來，心頭似乎不再那麼重了。

不過，葉丙成仍感謝過去10個月幫助他的朋友們，並指「因為有你們的支持還有對台大往前進的期許，讓我才能走到這麼遠。」，而沒能達到大家期待，是自己有不足地方，也恭喜陳文章校長，預祝以他過去豐富歷練，帶領台大到新的高度。



