台大工學院長陳文章當選新校長　八大校務發展策略曝光

▲台大新校長出爐，由台大工學院院長陳文章當選，明年1月8日上任。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學校長遴選結果今（7日）傍晚出爐，在6名進入第二階段的校長候選人當中，最後由台大工學院院長陳文章當選，預計明年1月8日上任，接替現任校長管中閔，陳文章在當選聲明中提出八項校務發展策略，將以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為台大使命，打造台大為引領世界的偉大學府。

管中閔在去年宣布不續任台大校長後，台大啟動校長遴選作業，台大校長遴選委員會在7月12日公布9位校長候選人名單，並在9月6日由校務會議代表針對候選人進行推薦投票，獲得所有校務會議代表中1/3同意即可獲得推薦，最後由台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院長陳文章、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成、台大醫院癌醫分院長楊志新等6人出線。

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▲台大新校長今天傍晚出爐。（圖／資料照片）

台大校長遴選委員會則在今天開會，針對6名進入第二階段的校長候選人進行投票，根據台大校長遴選辦法，要進行兩輪投票，第一輪先選出二名得票數較高候選人，第二輪針對二名得票數較高候選人，以每位委員圈選一人方式，獲得過半支持才能當選台大校長。

經過投票後，台大遴選委員會召集人梁賡義院士與發言人吳俊傑，今傍晚宣布新校長由台大工學院院長陳文章當選，預計明年1月8日上任，接替現任校長管中閔。

▲台大遴選委員會召集人梁賡義院士（左）、發言人吳俊傑（右）。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章也透過吳俊傑轉達當選感言，並提出八項校務發展策略，打造台大為引領世界的偉大學府以下，為當選感言內容：

非常感謝遴選委員及師生的肯定，而獲選為第十三任臺大校長。未來我會以學校進步及師生成就為我的職責，積極進行優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、 激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友、和連結充實財務規劃及募款等八項校務發展策略，且以培育領袖人才、促進世界文明、貢獻國家社會為臺大使命，打造臺大為引領世界的偉大學府。我必當全力以赴，讓我們一起創造下一個百年的榮耀。



