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懷疑偷吃！恐怖男尖刀刺女友大腿任血流　逼自慰「淫蕩點」強錄影

▲▼虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子控訴男友拿刀刺傷她，還威脅她自慰並拍下影片，恐怖情人的行徑讓她痛苦崩潰不已。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名謝姓男子懷疑女友劈腿，竟恐嚇對方「做好進醫院的準備」，並持刀劃傷女友左大腿，當場鮮血直流；接著謝男又脅迫女友自慰給他看，還命令「淫蕩一點，腳張開」，並將過程錄影下來，女友不堪數次暴力相向後，終於鼓起勇氣報警控告。法院審理後，依4項罪名，判謝合併執行有期徒刑4年8月；得易科罰金部分併處7月，全案仍可上訴。

判決指出，謝男與女友在台中租屋同居，他懷疑起女友跟其它男人有染，2021年8月底開始，出言恐嚇「你他X做好進醫院的準備」、「你會受傷很重」，兩人發生激烈爭吵後，謝男竟持刀攻擊女友左大腿。到隔日凌晨，謝男又要脅女友脫衣自慰給他看，女友害怕不從又會遭遇不測只好照做，全程謝男以手機錄影、並喝令「淫蕩一點，腳張開」。

直到9月中，謝男與女友大吵一架後，又徒手打傷了她左眼，女友這才心碎提告。

謝男到案否認持刀劃傷女友，並說發現她受傷也立即帶她就醫，但表示錄下自慰影片是2人間的情趣，全程女友都是自願的，之前女友也會自拍性感影照來增進感情。但女友表示，她遭男友以刀抵著腿並慢慢劃下來，流了很多血男友才帶她看醫生，因此縫了10針，就醫途中就要脅她要騙醫生是「被櫃子割到」，謝事後對自己說「覺得對不起」。

法官檢視謝男拍攝的影片，看得到女友的大腿包著紗布，眉頭深鎖、眼睛緊閉，無任何愉悅表情，明顯是遭到強迫，審酌謝男只因為醋意就失控傷人，陷女友於恐懼中還逼她自慰，罪刑重大且犯後狡辯否認，依恐嚇危害安全罪、強制猥褻罪、2條傷害罪將他定罪，不可易科罰金部分，應執行有期徒刑4年8月；得易科罰金部分7月，可易科罰金21萬元，全案仍可上訴。

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