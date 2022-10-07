臺中購物節最晶璽　10台酷跑機送給你

圖、文／晶璽提供

連續3年業績全台第1的「臺中購物節」即將在10月26日起跑，晶璽健康事業今年特別響應，跟台中一起拚經濟！晶璽健康事業執行長何修榕表示，響應臺中購物節是因為看到市府帶頭引領臺中店家一起拚經濟的用心，尤其臺中購物節連續3年的業績都是全台第一，代表「中部崛起」的實力，今年邁入第4屆，又在疫情即將解封之際，晶璽和全民一起拼經濟外，還要持續顧大家的健康。

何修榕指出，晶璽和全民以及臺中市政府的願望一樣，全力拚經濟也要拼健康，所以響應參與臺中購物節，並贊助10台酷跑機作為購物節的獎品，象徵臺灣、臺中經濟起跑、起飛，同時也希望大家身體健健康康地全力拚經濟。

何修榕說，酷跑機是晶璽健康生活館最受消費者歡迎的產品之一，也是引發輕運動潮流的代表，現代人都很忙碌、壓力大，雖然健身房林立，但是很多人還是抽不出時間運動，運動變得有壓力，晶璽提倡的輕運動，是不受空間、時間限制、隨時隨地、沒有壓力的把運動融入生活當中，像酷跑機時尚的吸睛設計，輕巧不占空間，就可放在家中客廳也很美觀，讓客廳轉變成家庭健身房，想運動的時候就上去跑一跑，用零碎的時間就可以累積運動效果。

這屆的臺中購物節，晶璽推出「臺中購物節最晶璽！」活動，給你4大驚喜，5倍抽、獨家優惠、來店禮，還有滿額加碼送，包括在晶璽消費可以享消費金額5倍抽，等於有5倍的中獎機會；最吸睛的酷跑機及最近很夯的「太空人律動機」都有獨家優惠；還有來店禮和滿額加碼送活動，外縣市的消費者透過電話、網路訂購，同樣可以享有5倍中獎機會及多重優惠，歡迎到全國百貨公司、自營門市和官網 https://www.jhsport.com.tw選購。