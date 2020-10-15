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臺中購物節2021目標破百億！年底擬推「歡樂購」續熱潮

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新聞節目中心／綜合報導

2020臺中購物節交出亮眼成績，不僅總消費登錄金額衝破90億元，線上總瀏覽量也突破8億；另有媒體調查六都振興加碼網路討論聲量，臺中更以42.73%領先其他五都。對此，臺中市政府經發局副局長李逸安15日在ETtoday《雲端最前線》節目中預告，年底還有耶誕節、跨年，及農曆過年的年貨大街等，市府正規劃整合、續辦「歡樂購」活動；至於明年購物節目標是否突破百億？李逸安笑稱「這是我們的期待跟想法」，應該沒問題。

▲▼臺中市政府經發局副局長李逸安,臺中市大里區內新里長林清池。（圖／翻攝雲端最前線）

▲臺中市政府經發局副局長李逸安。（圖／翻攝雲端最前線）

「辦任何活動要成功，第一件事就是吸睛！」李逸安指出，臺中購物節連續兩屆，最大獎都是豪宅，而本屆獎項內容更超過2千萬，除了豪宅，雙週抽汽車、週週抽現金、天天抽電動機車，另有「+0獎」，只要累積登錄金額或APP下載量達到一定目標，隨時加碼液晶電視，「印象中加碼了5台」，更有兩幅畫作值得抽中的民眾珍藏。

談起登錄發票的用意，李逸安表示，了解臺中的消費行為、習慣，讓後續消費行為的分析，對於未來產業政策的擬定、商業政策的處理，都能有更進一步的資料以做更好的服務；而本屆購物節活動期間，總登錄金額超過90億，跟去年25億相比接近快4倍。面對主持人詢問「明年要突破百億？」李逸安笑回「這是我們的期待跟想法」，應該有希望、沒問題。

李逸安也提及，去年的活動APP設計讓民眾感覺比較不方便，掃描、登錄發票的過程會出現一些障礙，必須改用手動登入，因此今年特地針對這項問題做改善，比照國稅局統一發票對獎APP，「只要統一發票對獎APP能掃進去的，我們的APP一定要掃得進去」；此外，針對雲端發票部分，市府也與國稅局溝通，活動期間所有在臺中市的雲端發票，都能直接轉入APP，省去登錄、掃描步驟，「民眾連掃都不用掃！」

▲▼臺中市政府經發局副局長李逸安,臺中市大里區內新里長林清池。（圖／翻攝雲端最前線）

今年適逢疫情，臺中購物節首度結合電商平台，也成為活動一大亮點。李逸安表示，這次合作的店家約有3萬7千家，其中線下實體店家約2萬6千家、線上部分是1萬1千家，而搭配這次活動，也讓很多實體店家有機會轉換、拓展通路。他進一步說，市府趁這時候輔導店家轉型，也與電商平台協調上架費用減免、優惠，讓這些店家除了實體銷售通路外，也能上架到電商平台銷售。

李逸安強調，能用1塊錢創造200多元效益，就是因為大家結合起來，把效果做最大發揮，整個購物節活動線上、線下並行，消費金額衝到最高；另外，最主要的還是產品要好，台中市很多廠商都是隱形冠軍，東西真的可圈可點，不管是在網路上、實體店家賣，都是首屈一指。

聊起臺中有許多知名夜市、商圈，李逸安則說，今年購物節也納入夜市，大家可能想說夜市沒發票，但只要憑收據、掃QR code，一樣可以登錄金額累計、抽獎，「所以這次購物節活動是鋪天蓋地！」將臺中市所有可能的店家、消費行為通通納入計算，連到菜市場、一般傳統市場購物都可以，盼透過這樣的設計機制，讓民眾真的有感，到每個地方消費都能參加購物節活動。

▲▼臺中市政府經發局副局長李逸安,臺中市大里區內新里長林清池。（圖／翻攝雲端最前線）

他並預告，如今市府也在思考、規劃，因為年底有耶誕節、跨年，以及明年農曆年前的年貨大街，是不是能將這些活動整合、做一些調整，辦一個臺中「購物趣」、「歡樂購」活動，讓大家有消費上的滿足，也活絡店家經濟，「這工作我們目前也在規劃中，希望有好的規劃成果展現在大家面前」。

主持人問及，今年購物節評分「5個燈亮幾個燈？」臺中市大里區內新里長林清池笑回「當然5個燈」，辦得相當好；李逸安則自評4.5個燈，強調要繼續透過相關活動，將好城市展現在大家面前，也盼未來全國民眾想到購物節，就想到臺中。

《雲端最前線第912集FB》

《雲端最前線第912集Youtube》

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