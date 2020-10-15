雲端最前線／六都拼振興加碼搶客 臺中購物節抽精豪宅最夯！

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抽千萬豪宅！2020臺中購物節日前落幕，不僅總消費登錄金額衝破90億元，據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，六都振興加碼網路討論聲量，臺中以42.73%領先其他五都，創下佳績。市長盧秀燕指出，今年最滿意有3點，包含全市總動員拚經濟、結合科技分析消費行為，以及首推電商平台破7.4億瀏覽量。《雲端最前線》15日邀請臺中市政府經發局副局長李逸安以及臺中市大里區內新里長林清池與主持人楊文嘉深度探討。

▲台中市長盧秀燕表示，購物節登錄金額從去年25億飆破90億元。（圖／台中市政府提供）

今年臺中購物節最大亮點之一，在於「首推電商平台」，民眾不用到臺中也能買到臺中特產；經發局長張峯源指出，今年購物節採線上線下並進，不僅線上總瀏覽量突破8億，APP下載數也衝破34.4萬人次。此外，在外縣市消費部分，彰化縣、南投縣實體消費佔比最高，雙北則是電商消費佔比最高。

後疫情時代振興觀光、購物熱潮，臺中市府除了配合購物節，在各地陸續舉行辦桌、溫泉季、加碼抽獎等多項活動串連，也預告年底將續推「歡樂購」，再創消費熱潮拚經濟。另一方面，臺中市府公布五大觀光振興計畫，目標下半年誘客100萬旅次。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。