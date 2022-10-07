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【廣編】國際級三大師聯手打造OSIM減壓養身椅　滿意度高達98%

▲▼ 【廣編】國際級三大師聯手打造OSIM減壓養身椅　滿意度高達98% 。（圖／品牌提供）

圖、文／OSIM提供

科技日新月異，尤以促進人們健康生活的新科技不斷創新，身為健康科技領導品牌OSIM，以「減壓」及「健康管理」為訴求，打造業界唯一永續升級的「養身椅」系列。因應現代人「壓力」居高不下的生活型態，OSIM主張按摩保健不應只是紓緩身體酸痛，更應該要「數據化」的管理健康，融合「按摩紓壓」與「健康管理」，提出「不只按摩，更要養身」的健康管理新觀點！

「OSIM減壓養身椅」擁有業界首創「AI監測科技」，能為您與家人天天監測壓力指數、心率、呼吸頻率，並透過監測出的醫學數值提供客製化的「減壓按摩」享受；更將瑜珈冥想概念融入其中，打造獨家「深呼吸訓練按摩」，讓減壓更有感；透過app 可不斷升級、擴充按摩程式及監測指標並持續追蹤，達到健康管理之目的。OSIM養身椅用家體驗滿意度高達98%，獲各界專家、用家高度好評，沒體驗過「OSIM養身椅」別輕易下決定！讓按摩椅走入歷史，兼具醫學、科技及美學的養身椅時代正式來臨！

OSIM 減壓養身椅由義大利超跑御用設計「Pininfarina (賓尼法利納)」跨界打造，將獨步全球的義式前衛美學，完美移植至OSIM減壓養身椅。簡約大膽的配色，優雅透露主人品味。美學源自機能，一體成型的「流線月彎」設計，是沙發也是躺椅的多元用途，躺臥時機身整體向前無須預留背後空間，零牆距設計充分展現空間運用的智慧。

讓自己生活健康，就要健康生活！應從年輕就開始力行養身、管理健康概念，讓保養健康成為日常，但健康不是用說的、也不是用想的，需要身體力行！歡迎您蒞臨OSIM專櫃，免費親身體驗「AI壓力檢測」及「深呼吸訓練按摩」，還能享週年慶優惠，更有機會抽中OSIM護眼樂(市價3,280元)！

OSIM減壓養身椅
特價$149,800／原價$198,000
(頭款$3,160／月付$4,888/30期0利率)
 

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

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