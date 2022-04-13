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【廣編】OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

▲▼OSIM,減壓養身椅,壓力指數,深呼吸,按摩,健康。（圖／OSIM提供）

▲OSIM領先業界打造「養身」嶄新世界觀，「OSIM減壓養身椅」重磅問世。（圖／OSIM提供）

圖、文／OSIM提供

邁入第43年的保健品牌OSIM再次領先業界，今年4月隆重巨獻「OSIM減壓養身椅」，主張保健養身不再只是紓緩身體酸痛，更要藉由數據化的「壓力指數」監測，為身心壓力找到解決之道。OSIM擁有業界唯一壓力監測科技，與史丹佛大學醫學博士攜手合作，透過座椅兩側扶手上的生物傳感器，組合年齡、性別、身高、體重、心率、呼吸頻率與心率變異性等7項變項數值，藉由醫學大數據分析演算出「壓力指數」，用真實數字還原身心累積的緊繃程度，再提供客製化的「減壓按摩」和「放鬆音樂」；以獨家4手Plus按摩與專利V手Plus按摩、溫熱科技以及腿部反射按摩功能，對症下藥深入減壓按摩，達到身心靈真正放鬆。

OSIM減壓養身椅推出全新功能深呼吸訓練程式，透過教練引導，將呼吸時間拉長從中調節頻率，穩定且深度的呼吸可增加體內含氧量，更能活化並平衡緊張的感官神經，提升睡眠品質並降低身體發炎機率，將減壓作為日常保健。此外，不斷升級進化的「免費下載按摩程式」功能，讓減壓養身椅提供多元按摩選擇，獨家為青少年設計的「學習紓壓」、「電動紓緩」按摩程式，體現OSIM重視各年齡層的保健需求。

今年OSIM更攜手義大利設計巨擘「賓尼法利納（Pininfarina）」，養身椅流線型時髦機身凸顯生活品味！歡慶OSIM減壓養身椅上市，即日起至全台OSIM櫃位免費AI壓力檢測，即可抽OSIM護眼樂（市價3,280元）。

OSIM 減壓養身椅
早鳥價149,800元／原價198,000元
（頭款3,160元／月付4,888元*30期0利率）

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關鍵字：

OSIM減壓養身椅壓力指數深呼吸按摩健康

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