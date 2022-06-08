　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

按摩師不敢告訴你的神器！邊工作邊放鬆　讓你WFH更帶勁！

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

▲許多人在家工作時直接坐在現在有椅子上工作，坐久身體不適。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

隨著疫情延燒，習以為常的辦公室生活改成了居家辦公，讓許多人更重視在家工作時的設備與舒適度。現今多數人居家辦公時直接使用家中現有的椅子，或是坐在地上、床上工作，長時間的姿勢不良導致肌肉僵硬、身體不適外，還使得工作效率低落。「工欲善其事，必先利其器」，若要維持高效率要將家裡打造成理想辦公環境，才能讓自己專心一致地投入到工作當中。

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼坐在地上，太軟的沙發、床上工作，長時間姿勢不良導致肌肉僵硬。

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

根據勞動部資料顯示工作中長時間使用電腦容易發生肩膀及頸部疼痛問題，勞工安全衛生研究所針對工作中長時間使用電腦的問卷調查結果顯示，約有60%電腦工作者曾經發生肩膀疼痛，約有63%曾發生頸部疼痛，疼痛雖不會立即危及生命，但會使工作效率降低、影響情緒、睡眠及生活，甚至使生活品質下降，你也因為整天使用電腦工作而肩頸僵硬、腰酸背痛嗎？擁有一張能舒適久坐的椅子，助你擺脫久坐不適感。按摩椅領導品牌OSIM利用獨家技術推出「電競天王椅」，不僅符合人體工學設計、即便久坐依然舒適外，更擁有按摩功能，椅背兩側內建喇叭可用藍牙連接音樂，工作累了即刻啟動按摩，網友說「坐過還蠻爽的」、「價格差不了太多，當然選有按摩功能的」、「有按摩功能怎麼看CP值都比較高」。

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

▲OSIM電競天王椅擁有專利V手按摩科技，放鬆肩頸肌肉。

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

▲搭載加長按摩軌道，頭部、頸、肩、背、腰每個部位都不放過，連尾椎都按得到。

專櫃觀察，以往大家以為「OSIM電競天王椅」只有玩遊戲的人適合，近期因居家辦公需求大增，有許多想要換張好坐辦公椅的上班族族群，考量好的辦公椅價位與這張差不多，直接選有「按摩」功能的辦公椅，最大的優勢是工作無法停下來時，還可以邊按摩邊工作，尤其是文字、設計工作者，因長時間久坐下半身血液循環不好，造成下背部緊繃不適，邊工作邊使用腰背注能按摩程式，針對下背部加強抓捏按摩，疲憊的腰部立即感到舒服許多，搭載加長按摩軌道，頭部、頸、肩、背、腰每個部位都不放過，連尾椎都按得到，店長小馬提醒「這張椅子可以調整高低，座椅高度有9.5公分升降空間，扶手可上下調整6公分，依照每個人的身高調整大腿與小腿成90度踩地的角度，是最舒適的坐姿。」

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

▲椅背最多可傾斜145度，工作空擋中想休息，隨時可調整成最放鬆的狀態啟動按摩。

長時間工作、追劇打電腦坐累了，肩頸感到相當緊繃酸痛，其實是因為長時間頭部前傾導致肩頸肌肉緊繃，「OSIM電競天王椅」擁有專利V手按摩科技，模擬專業按摩師手指張合的抓捏按摩技巧，搭配360度的按摩滾輪讓肩頸更服貼，肩頸按摩設定可準確調整到適應每個人的肩部高度，針對風池穴、天柱穴、肩井穴等部位按摩，放鬆肩頸肌肉達到「紓」緩酸痛；椅背最多可傾斜145度，工作的空擋中想休息時，隨時可調整成最放鬆的狀態啟動揉捏、捶打、滾輪按摩模式，擺脫壓力和疲憊，堪稱久坐族的福音！

▲▼0525 OSIM電競天王椅。（圖／記者黃克翔攝）

▲OSIM電競天王椅通過國際ITS16項專業模擬測試，承重、耐用度安全有保障。

買了一張好椅子當然希望可以使用很久，OSIM電競天王椅通過國際ITS16項專業模擬測試，12萬次座椅耐用測試、12萬次旋轉穩定測試、10萬次座椅破壞測試、10萬次底座承重測試，承重、耐用度都安全有保障，更提供1年保固服務。不論你是在工作，還是休閒時刻追劇、玩遊戲，只要一張OSIM電競天王椅，隨時啟動按摩，隨時讓自己放輕鬆。原價2萬9800元限量300台推出特價2萬520元，即刻享有居家辦公神隊友！搶先入手： https://pse.is/47hwux

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
羅時豐53歲變肌肉男　「被切腸26cm」曾淚留遺言
人妻性愛片被小王放知名成人網站！　遭600人看光崩潰
月薪最高23萬！台積電等26大廠徵才　不限學經歷也有40K
老師離開找朋友　7歲童泳池溺水身亡
今天雨最猛！　明起趨緩「這天後徹底放晴」
估6月底「疫情一定會下降」！　1關鍵降死亡率
湯姆克魯斯不吃甜食…竟為蔡依林破戒！　呸姊一招太強令他點頭

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小編突擊！討論度超高的沙發讓主播宅在家不想出門！

歐盟通過！電子產品須用「USB-C」接口　蘋果安卓可共用充電線

蘋果神秘新品何時發布　分析師曝關鍵時間點

iOS 16相機App進化　打開鏡頭一鍵翻譯、換算外幣

按摩師不敢告訴你的神器！邊工作邊放鬆　讓你WFH更帶勁！

iOS 16不支援「白老鼠神機」　3款長壽iPhone步入歷史

iOS 16暴雷！外媒：蘋果iPhone 14 Pro將獨占此新功能

iOS 16鎖定螢幕大變革　四大新功能使用更自由

iPadOS 16記筆記更方便　手寫文字也能排列整齊

微星「機皇」登場！最快6月底在台上市　10日起開放早鳥預購

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

歐盟通過！電子產品須用「USB-C」接口　蘋果安卓可共用充電線

蘋果神秘新品何時發布　分析師曝關鍵時間點

iOS 16相機App進化　打開鏡頭一鍵翻譯、換算外幣

按摩師不敢告訴你的神器！邊工作邊放鬆　讓你WFH更帶勁！

iOS 16不支援「白老鼠神機」　3款長壽iPhone步入歷史

iOS 16暴雷！外媒：蘋果iPhone 14 Pro將獨占此新功能

iOS 16鎖定螢幕大變革　四大新功能使用更自由

iPadOS 16記筆記更方便　手寫文字也能排列整齊

微星「機皇」登場！最快6月底在台上市　10日起開放早鳥預購

iOS 16升級4大重點圖解！　「鎖定畫面」史上最個人化

台東學生疫苗接種率高　高中以下6／13起恢復到校上課

對手抱怨勇士靠砸錢換冠軍　總管邁爾斯霸氣回應

前世界大賽MVP天才小史終於歸隊　本季首戰對馬林魚

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

800公尺墜落！跳傘教練「降落傘打不開」　肉身撞山壁當場慘死

新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰求償百萬

停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

羅時豐53歲變肌肉男「全因罹殺手疾病」！被切腸26cm　晚半小時就喪命

新港奉天宮分靈太平島媽祖　與官兵搭巡防艦「 千里返台」休假

LPL夏季賽賽程公開　Doinb：還是線上比賽...肯定會有Ping的問題

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

3C家電熱門新聞

iOS 16暴雷！外媒：蘋果iPhone 14 Pro將獨占此新功能

iOS 16升級4大重點！　「鎖定畫面」史上最個人化

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

iOS 16不支援「白老鼠神機」　3款長壽iPhone步入歷史

蘋果必須妥協！歐盟達成協議　所有新手機將採用「USB-C」接口

iOS 16鎖定螢幕大變革　四大新功能使用更自由

微星「機皇」登場！最快6月底在台上市　10日起開放早鳥預購

iPadOS 16記筆記更方便　手寫文字也能排列整齊

iOS 16相機App進化　打開鏡頭一鍵翻譯、換算外幣

蘋果確定推出Apple Pay Later！　可以先買後付了

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

果粉快下載！蘋果公布2022年12款最佳App　

LG OLED C1系列獲「護眼雙認證」宅家看電視不怕藍光疲勞

LG 618購物節優惠面子裡子都滿足

更多熱門

相關新聞

貓奴辦公中被圓臉貓咪「襲胸踏踏」

貓奴辦公中被圓臉貓咪「襲胸踏踏」

這是職場騷擾吧！網友Mcqueen日前PO出一段同事辦公時被貓主子打擾的影片，只見一隻身材圓潤的橘貓躺在電腦前，不停賣萌裝可愛，甚至朝著貓奴的胸前踏踏，使奴才完全無法認真工作，可愛的畫面讓原PO忍不住替奴才說出心聲，「真的不是我不認真上班，是貓貓先招惹我的！」

母親節按摩椅OSIM現折近5萬

母親節按摩椅OSIM現折近5萬

OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

OSIM「減壓養身椅」壓力指數看得見　深呼吸訓練健康超有感　

花蓮市確診達百例　公所打包搬家異地辦公

花蓮市確診達百例　公所打包搬家異地辦公

一開筆電就吸貓整條趴　媽困擾求解

一開筆電就吸貓整條趴　媽困擾求解

關鍵字：

OSIM電競天王椅辦公

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

台女星爆投入AV產業！

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面