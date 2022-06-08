按摩師不敢告訴你的神器！邊工作邊放鬆　讓你WFH更帶勁！

▲許多人在家工作時直接坐在現在有椅子上工作，坐久身體不適。（圖／記者黃克翔攝，下同）



消費中心／綜合報導

隨著疫情延燒，習以為常的辦公室生活改成了居家辦公，讓許多人更重視在家工作時的設備與舒適度。現今多數人居家辦公時直接使用家中現有的椅子，或是坐在地上、床上工作，長時間的姿勢不良導致肌肉僵硬、身體不適外，還使得工作效率低落。「工欲善其事，必先利其器」，若要維持高效率要將家裡打造成理想辦公環境，才能讓自己專心一致地投入到工作當中。

▲▼坐在地上，太軟的沙發、床上工作，長時間姿勢不良導致肌肉僵硬。

根據勞動部資料顯示工作中長時間使用電腦容易發生肩膀及頸部疼痛問題，勞工安全衛生研究所針對工作中長時間使用電腦的問卷調查結果顯示，約有60%電腦工作者曾經發生肩膀疼痛，約有63%曾發生頸部疼痛，疼痛雖不會立即危及生命，但會使工作效率降低、影響情緒、睡眠及生活，甚至使生活品質下降，你也因為整天使用電腦工作而肩頸僵硬、腰酸背痛嗎？擁有一張能舒適久坐的椅子，助你擺脫久坐不適感。按摩椅領導品牌OSIM利用獨家技術推出「電競天王椅」，不僅符合人體工學設計、即便久坐依然舒適外，更擁有按摩功能，椅背兩側內建喇叭可用藍牙連接音樂，工作累了即刻啟動按摩，網友說「坐過還蠻爽的」、「價格差不了太多，當然選有按摩功能的」、「有按摩功能怎麼看CP值都比較高」。

▲OSIM電競天王椅擁有專利V手按摩科技，放鬆肩頸肌肉。

▲搭載加長按摩軌道，頭部、頸、肩、背、腰每個部位都不放過，連尾椎都按得到。

專櫃觀察，以往大家以為「OSIM電競天王椅」只有玩遊戲的人適合，近期因居家辦公需求大增，有許多想要換張好坐辦公椅的上班族族群，考量好的辦公椅價位與這張差不多，直接選有「按摩」功能的辦公椅，最大的優勢是工作無法停下來時，還可以邊按摩邊工作，尤其是文字、設計工作者，因長時間久坐下半身血液循環不好，造成下背部緊繃不適，邊工作邊使用腰背注能按摩程式，針對下背部加強抓捏按摩，疲憊的腰部立即感到舒服許多，搭載加長按摩軌道，頭部、頸、肩、背、腰每個部位都不放過，連尾椎都按得到，店長小馬提醒「這張椅子可以調整高低，座椅高度有9.5公分升降空間，扶手可上下調整6公分，依照每個人的身高調整大腿與小腿成90度踩地的角度，是最舒適的坐姿。」

▲椅背最多可傾斜145度，工作空擋中想休息，隨時可調整成最放鬆的狀態啟動按摩。

長時間工作、追劇打電腦坐累了，肩頸感到相當緊繃酸痛，其實是因為長時間頭部前傾導致肩頸肌肉緊繃，「OSIM電競天王椅」擁有專利V手按摩科技，模擬專業按摩師手指張合的抓捏按摩技巧，搭配360度的按摩滾輪讓肩頸更服貼，肩頸按摩設定可準確調整到適應每個人的肩部高度，針對風池穴、天柱穴、肩井穴等部位按摩，放鬆肩頸肌肉達到「紓」緩酸痛；椅背最多可傾斜145度，工作的空擋中想休息時，隨時可調整成最放鬆的狀態啟動揉捏、捶打、滾輪按摩模式，擺脫壓力和疲憊，堪稱久坐族的福音！

▲OSIM電競天王椅通過國際ITS16項專業模擬測試，承重、耐用度安全有保障。

買了一張好椅子當然希望可以使用很久，OSIM電競天王椅通過國際ITS16項專業模擬測試，12萬次座椅耐用測試、12萬次旋轉穩定測試、10萬次座椅破壞測試、10萬次底座承重測試，承重、耐用度都安全有保障，更提供1年保固服務。不論你是在工作，還是休閒時刻追劇、玩遊戲，只要一張OSIM電競天王椅，隨時啟動按摩，隨時讓自己放輕鬆。原價2萬9800元限量300台推出特價2萬520元，即刻享有居家辦公神隊友！搶先入手： https://pse.is/47hwux

