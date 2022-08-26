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【廣編】美腿機王者OSIM重磅推出腿機界的愛馬仕「智能腿樂樂3」

▲▼osim,美腿機,智能腿樂樂3。（圖／OSIM提供）

▲OSIM智能腿樂樂3打造最媲美按摩師傅的擬真手法，釋放全腿壓力。

圖、文／OSIM提供

身為美腿機開拓者的OSIM 2022年推出「智能腿樂樂3」，面對「久站腫脹」、「久坐酸麻」、「運動僵硬」等各種生活型態引起的腿部困擾，OSIM智能腿樂樂3以全新業界唯一的「智能揉捏翼」進行腿部「高度偵測」與「自動翻轉」，從小腿按摩至大腿，掌握各種腿型，精準按到痛點，並搭配獨家按摩科技「360度按摩滾輪」的「滑動推揉」與「穴位指壓」，帶給雙腿極致的紓壓體驗。

OSIM智能腿樂樂3打造最媲美按摩師傅的擬真手法，此次升級的智能揉捏翼上，雙側設有不同設計的「360度按摩滾輪」，在大、小腿間流暢地滑動，宛如按摩師的巧手全腿推揉與穴位指壓，更有效地疏通經絡與刺激穴位點，促進血液循環，釋放全腿壓力。

承擔全身一天重量的足底，OSIM也極其重視，特別升級足底的包覆性，好似真人雙掌溫柔的包裹揉捏，更以模擬按摩師傅的「扣拳法」，深層按摩足底反射區，消除足底疲累，刺激重要的反射點。

不限品牌舊機換新機再享優惠，詳情請洽OSIM專櫃（月付1,999元／頭款812元／12期0利率）

https://www.osim.com.tw/product/category/Foot-Massagers/uSqueez-3-Leg-Massager

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