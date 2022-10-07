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「2022閱讀全壘打」青春徵文活動團體組冠軍　光華高工四連霸

▲▼ 「2022閱讀全壘打」青春徵文活動團體組冠軍　光華高工四連霸 。（圖／品牌提供）

圖、文／中國信託提供

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）、青春博客來共同舉辦「2022閱讀全壘打」青春徵文活動，自今（2022）年6月至9月歷經三個月徵文，最終由臺中市光華高工以總投稿數916篇獲得團體組第一，四度稱霸。上（9）月29日，50名師生受邀前往臺中洲際棒球場觀看中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）主場賽事，且獲得中信兄弟商品以資獎勵。10月28日起將啟動第二波贈票活動，提供新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）球賽門票，希望由閱讀創造參與棒球與籃球契機，鼓勵民眾與閱讀、運動零距離。

「2022閱讀全壘打」青春徵文活動對象以國、高中學生為主，活動方式為指定投稿書目中選定一本書閱讀，撰寫超過350字的推薦閱讀內容並獲得校方審核通過，就算完成一次投稿任務。「閱讀全壘打」青春徵文活動自2019年舉辦至今，每年吸引約30所學校參與、超過500篇投稿，今年總投稿數近1,300篇，其中光華高工更以高達916篇的投稿數勇奪第一，連續四年蟬聯冠軍。

「2022閱讀全壘打－夢想象前行」由中信銀行主辦，以「閱讀x運動」為主軸推出一系列活動，不僅與國資圖、青春博客來合作舉辦青春徵文活動，更串聯全臺30間圖書館，結合棒、籃資源，邀請中信兄弟、中信特攻共襄盛舉，除了送出1萬張中信兄弟主場門票，代言人中信特攻球星魏嘉豪搭配理財老師、隊友東方譯慷及譚傑龍參加的4場講座，更是場場爆滿，獲得熱烈迴響。為了讓更多喜愛運動的民眾也能熱愛閱讀，今年10月28日起至11月20日止，再由籃球運動發起助攻，民眾可至參與活動的新北市10家圖書館借閱三本書並摘錄書中佳句，兌換中信特攻平日主場門票，可望為活動掀起第二波高潮。

邁入第七年的「閱讀全壘打－夢想象前行」，足跡遍布全臺17縣市、119所圖書館，逾91萬人次參與，連結一靜一動的閱讀及棒球，文武結盟的模式更獲得國際認證，經導入「社會投資報酬率」（Social Return on Investment, SROI），每投入1元可創造8.99元社會價值，為臺灣創造正面影響力。更多「2022閱讀全壘打－夢想象前行」活動內容請洽官網或臉書粉絲專頁。

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