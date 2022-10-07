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27小時抓交替！苗栗後座女被酒駕害死　同路段2km外騎士自撞亡

▲▼台1線138公里苗栗通霄段南下車道7日凌晨發生機車自撞中央分隔島事故，機車騎士63歲施姓男子傷重死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台1線138公里苗栗通霄段南下車道7日凌晨發生機車自撞中央分隔島事故，機車騎士63歲施姓男子傷重死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

省道台1線140公里苗栗苑裡路段北上車道，5日深夜發生一對酒醉情侶騎機車自撞中央分隔島1死1重傷的車禍，今天凌晨台一線138公里通霄路段南下車道，又發生機車自撞中央分隔島事故，造成機車騎士63歲施姓男子傷重死亡，同路段距離2公里，相隔只有27小時，接連發生機車撞安全島的死亡車禍，事故原因警方還在調查中。

通霄警分局今(7)日凌晨2時10分許接獲報案，台1線138公里發生機車撞中央分隔島事故，警方到場發現，機車騎士倒在車道上，救護人員到場檢傷，發現傷者全身多處擦挫傷，已經沒有呼吸心跳，經緊急送往苑裡李綜合醫院醫急救，還是傷重不治。

警方調查，機車騎士是63歲的施姓男子，家住台中大甲區，警方研判事故當時施男欲騎車返家，行經事故地點自撞中央分隔島肇事，詳細事故原因警方還需進一步調查釐清。

在上述事故的27小時前，也就是5日深夜11時10分許，苑裡鎮台一線140K往南50公尺北上內側車道有車禍事故，警方到場後場發現疑似機車自撞安全島，1人摔落南下車道，1人則躺在安全島及南下車道之間，傷勢相當嚴重，立即通報救護車將傷者送往苑裡李綜合醫院救護。

警方初步調查，機車騎士楊男（39歲、通霄人）附載乘客吳女（42歲、通霄人），2人是朋友關係，共騎普重機車沿台一線由南往北行駛，5日深夜行經事故地點不明原因自撞分隔島，楊男全身多處擦挫傷，由李綜合醫院救護車送往苑裡李綜合醫院急救，後因左邊顏面骨骨折轉送往台中榮民總醫院就醫，吳女也由通霄消防分隊送往苑裡李綜合醫院就醫，於06日00時18分確認急救無效死亡。

通霄警方表示，已調閱附近監視器影像，初步研判應該是自撞事故，楊姓騎士及吳姓乘客因傷無法實施呼氣酒測，經委託李綜合醫院抽血酒測，楊姓男駕駛酒測值達1.20mg/L，吳姓女乘客酒測值達1.40mg/L，又是一件酒後駕車導致的不幸意外，詳細肇事原因警方還要再調查。

通霄分局表示，針對連續2天於深夜時段，在台一線發生死亡交通事故，將對易發生酒駕違規及肇事路段、時段，提高執法密度及強度（規劃各所、隊、督巡合一加強台一線路段見警率），並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，強力執法同時，也作全面性的宣導。

▲▼台1線138公里苗栗通霄段南下車道7日凌晨發生機車自撞中央分隔島事故，機車騎士63歲施姓男子傷重死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼台1線138公里苗栗通霄段南下車道7日凌晨發生機車自撞中央分隔島事故，機車騎士63歲施姓男子傷重死亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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關鍵字：

通霄機車自撞

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