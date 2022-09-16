「粉紅超跑」出發　白沙屯媽祖首度贊境台東...20遊覽車信徒隨行

▲拱天宮於今(16)日凌晨3點舉行團拜儀式後，隨即奉請三媽祖登轎出發，前往台東、高雄贊境4天行程。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖今(16)日凌晨3點出發，前往台東天后宮贊境，18日將移駕到高雄鳳山北辰宮、龍成宮，並串聯當地18間廟宇遶境2天、巡行賜福，滿足南部信徒的期待，並祈求疫情早日消散。

拱天宮管理委員會表示，近二年因疫情關係，白沙屯媽祖婆停止至全台各地贊境、遶境，台東天后宮將舉辦12年1度建醮大典，邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖共襄盛會，今(16)日凌晨3點，拱天宮三媽從苗栗通霄出發，抵達台東後配合天后宮規劃之遶境路線，繞行市區各宮廟，這是白沙屯拱天宮媽祖百餘年來首次巡境到台東，台東各大宮廟都將參與。

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17日下午白沙屯媽祖再從台東出發，移駕到高雄鳳山，配合北辰宮、龍成宮聯合遶境活動，並將串連當地18間宮廟，18、19日在鳳山地區遶境、祈福，全部行程共4天3夜。拱天宮廟方表示，百名工作人員將分乘2部遊覽車、3部9人座廂型車及神轎車。不過，自發性隨行的信徒估計超過20部遊覽車，隊伍相當浩大。

拱天宮副總幹事林幸福說，「贊境」和「遶境」與「進香」不同，是宮廟間的聯誼活動，也就是贊助光彩，今年拱天宮媽祖首度到台東贊境，連同鳳山地區，將串連超過30間廟宇一同遶境，巡守地方平安，東部、南部各白沙屯媽祖相關聯誼會得知訊息後，將在遶境沿途設置點心站，歡迎白沙屯媽祖婆的到來，也讓信徒隨時補充體力。

白沙屯媽祖網路電視台創辦人駱調彬說，2019年拱天宮媽祖曾到花蓮贊境3天2夜，受到花蓮信徒熱情簇擁，今年台東信徒終於等到白沙屯媽祖出巡，並再度到南臺灣出巡，屆時白沙屯媽祖網路電視台將進行4天全程直播。

拱天宮表示，台東、高雄兩地主辦宮廟事先安排遶境路線，係「主辦宮廟、其他贊境宮廟神轎遶境的路線」，拱天宮三媽祖仍將自行擇路、巡行賜福。

▲▼拱天宮於今(16)日凌晨3點舉行團拜儀式後，隨即奉請三媽祖登轎出發，前往台東、高雄贊境4天行程。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼2019年11月拱天宮媽祖曾到花蓮贊境3天2夜，受到花蓮信徒熱情簇擁。（圖／駱調彬提供）

