苗栗通霄太陽能變電箱爆炸狂冒煙　業者：天氣太熱發電過載　

記者蔡文淵／苗栗報導

▲苗栗通霄9月1日一處太陽能變電箱爆炸起火，業者表示，可能最近天氣炎熱、發電過載造成。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣通霄鎮通灣里1日上午發生太陽能變電箱爆炸火警，一處魚塭旁邊的太陽能變電箱突然冒濃煙、爆炸並發出火花，民眾趕緊通報消防隊、台電及業者前來處理，業者表示，可能最近高溫炎熱的天氣造成發電量太大，造成系統過載，引發變電箱爆炸，所幸沒有波及附近住家。

消防局表示，9月1日上午11時許接獲報案，通霄通灣里路邊一處太陽能光電變電箱冒煙，並發出爆炸聲，消防隊到達現場發現是電器火警，不敢貿然噴水滅火，等待台電及太陽能光電業者到場斷電，消防車只能在旁警戒，斷電之後才出水線滅火，下午1點左右將火勢撲滅，變電箱已經完全燒毀，沒有人員傷亡。

發生爆炸的電箱位於一處太陽能發點場旁，附近農地有約3、400坪的太陽能發電板，而變電箱就是要接收太陽能板輸出的直流電，轉換成交流電，再輸送到台電系統，業者表示，有可能最近天氣太炎熱，發電量太大造成系統過載，或者接頭短路產生火花引起火警，整個控制箱已經燒燬，幸好沒有波及附近住家，業主對火警原因沒意見，不報損失。

政府政策大力推廣再生能源，台灣夏天太陽超大，把太陽能變成電能，是台灣重要的綠電來源，消防局呼籲，在戶外的太陽能發電設施天天日曬雨淋，相關的部件有可能會劣化造成危險，設備設置之後不能就放著就不管，還是要委託專業廠商定期做設置跟維護才能保障安全。

▲▼苗栗通霄9月1日一處太陽能變電箱爆炸起火，業者表示，可能最近天氣炎熱、發電過載造成。（圖／記者蔡文淵翻攝）