世界最長指甲！她留25年堅持不剪　背後原因藏洋蔥：因為女兒

▲美國女子戴安娜整整25年沒剪指甲，登上金氏世界紀錄。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）

圖文／CTWANT

你能想像好幾年沒剪指甲嗎？美國女子戴安娜（Diana Armstrong），因整整25年沒剪指甲，入選2023年金氏世界紀錄，她談到擁有這麼長指甲的不便之處，也透露背後的辛酸原因，讓人為之動容。

根據《每日鏡報》報導，戴安娜是世界上指甲最長的女性，10根手指頭總共1306.58公分，因而獲得金氏世界紀錄，但也為生活帶來許多挑戰，像是要拉上褲子或外套的拉鍊會有困難、打開一罐汽水需要一把刀、開車不得不把手伸出窗外、上公廁要使用最大的隔間等。至於保養指甲，她坦言已經22年沒去美甲店，孫子們會幫忙，每片指甲需要花10個小時來塗指甲油，而且一次要用掉15至20瓶指甲油，所以她每4、5年才會做一次。

▲戴安娜是世界上指甲最長的女性。（圖／翻攝自Guinness World Records YouTube）

為何戴安娜要留指甲？背後是她生命中的一段痛苦時光，大女兒拉蒂莎（Latisha）常幫她修剪指甲，卻在1997年因氣喘發作不幸過世，得年16歲，由於前一天晚上拉蒂莎也正在幫她剪指甲，從此之後她就無法再剪指甲。不過，她並沒有告訴任何人原因，所以當不知情的兒女發現她指甲太長，便會要求剪掉，否則會很丟臉，但她沒有多做解釋，多年來一直保密，後來才終於吐露實情。

▲戴安娜不剪指甲的原因是因為過世的女兒。（圖／翻攝自Guinness World Records YouTube）

小女兒表示：「當她告訴我們背後的故事，改變了我對指甲的感覺」，這是戴安娜用來思念和懷念拉蒂莎的方式，而當戴安娜得知自己獲得金氏世界紀錄時，她一開始以為是開玩笑，後來確認是真的，直呼：「我想拉蒂莎會為我感到驕傲，因為她是最後一個為我做指甲的人」，當她看到指甲，就會想到自己的女兒。

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