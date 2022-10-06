陳明通未向余正煌道歉　王鴻薇痛批：做陳教授、陳局長都不及格

記者詹宜庭／台北報導

國安局長陳明通身陷前新竹市長林智堅碩士論文抄襲、泰國行程被第三方曝光等爭議，許久未公開露面的國安局長陳明通6日赴立法院外交國防委員會進行業務報告。面對立委要求向余正煌道歉，陳明通則稱「陳局長不回答陳教授的問題」，引發各界熱議。對此，台北市議員王鴻薇痛批，「不僅做陳教授不及格，做陳局長也不及格；你不是國安局長，而是不安局長。」

王鴻薇表示，神隱多時的陳明通今天到立法院接受備詢，當立委問及「是否該向余正煌道歉？」陳明通竟回「陳局長不回答陳教授的問題」。她痛批，「這真的笑死人了！當裴洛西議長來台前夕，台海瀰漫危機的時候，陳明通當時不是擔任『陳局長』嗎？為何那時候一直在做『陳教授』的事情，連發好幾個聲明想要幫林智堅脫罪，而且幫林智堅去影射是余正煌去抄襲林智堅論文？」

王鴻薇更開轟，陳明通去泰國密訪行程資訊全都被揭露、掌握在他人手中，「陳局長竟然沒有辦法答覆陳局長的問題，是做陳教授不及格，做陳局長也不及格！請問你現在怎麼好意思還坐在國安局長位子上呢？你不是國安局長，你是不安局長。」

另外，針對陳明通喊出「陳局長不回答陳教授的問題」，國民黨立委賴士葆也狠嗆，若此邏輯可以成立，陳擔任局長的時候怎麼可以扮演教授的角色，還創下指導173位學生論文，當時陳局長和陳教授合體，現在卻要切割？

「林智堅違反學術倫理，被台大和中華大學撤銷學位，其指導教授難辭其咎。」賴士葆說，今天他在立法院對陳明通開罵「你是一顆屎，壞了台大一鍋粥」，陳只回應「謝謝指教」，這讓賴士葆質疑，任何有風骨的學者或政務官早就羞愧到無法自已，自動請辭了，但是陳明通泰然自若地在國安局長的位子上，彷彿事情沒有發生過。

賴士葆指出，蔡政府的官場文化特色就是「一皮天下無難事」，全然不知政治責任為何物，所有政策錯誤、道德瑕疵、操守品格敗壞、專業疏失等，任何滔天大罪在全面執政下都可以全面豁免包庇，「蔡政府不會逼相同顏色的自家人下台，至於自動請辭，除非太陽從西邊出來，龜不必笑鱉沒有尾巴，陳明通、陳時中、陳耀祥等，大家都是一丘之貉啊！」

面對泰國行被第三方披露，陳明通上午赴立院備詢時稱，秘密會議裡盡可能說明，現在無法進一步說明，但據國安局了解，「泰國的監視器基本上都是華為。」

▼國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

