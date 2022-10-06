虎斑犬扣環鬆脫「馬路狂奔」飼主苦追　害騎士慘摔...牠當場死亡

記者邱中岳／台北報導

北市1名機車騎士，行經北投區承德路6段、文林北路口，1隻虎斑犬突然衝到馬路中央，當場與機車騎士發生碰撞，騎士當場重摔倒地，暴衝的虎斑犬則被撞後當場死亡；警消獲報到場，發現騎士頭部、手腳多處擦挫傷，立刻送往醫院救治。

警方調查，44歲的范姓男子，9月底牽著2隻愛犬在承德路6段散步，在行經文林北路口時，其中1隻虎斑犬脖子扣環鬆脫，直接向馬路中間狂奔，范姓男子在後面追趕，當車來車往，險象環生

▲虎斑犬（紅圈）脫扣狂奔大馬路，飼主在後面追趕險被車撞。（圖／記者邱中岳翻攝）

虎斑犬跑到馬路中央，與28歲的湯姓機車騎士發生碰撞，騎士當場重摔倒地，整個人頭部、手腳都有擦挫傷，警消獲報到場立刻將人送往醫院救治，肇事的虎斑犬被撞擊後當場死亡。

警方調閱監視器發現，虎斑犬扣環鬆脫後，直接往大馬路狂奔，飼主則在後方追趕，最後虎斑犬消失在鏡頭前，但卻發現湯姓騎士人車摔倒，當場滑行數公尺，機車摩擦地面還發出火花。

▲虎斑犬撞上機車後，湯姓騎士當場重摔倒地，機車滑行還擦出火花。（圖／記者邱中岳翻攝）

范姓男子雖然對於愛犬被撞身亡感到不捨，但也對湯姓騎士感到抱歉，北投分局依據《道路交通管理條例》第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人3百元以上6百元以下罰鍰。」

警方也呼籲，當飼主在路上帶毛小孩放風時，別忘了要繫上牽繩，並且留意是否會有鬆脫的可能，別放任毛小孩恣意遊蕩，如果造成其他用路人及寵物的意外，必須連帶負擔行政、民事、刑事等相關責任。