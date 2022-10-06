輔大旁怪男「硬拉19歲女」！被強制送醫　護花男大生還原經過

▲輔大旁驚傳有男子路邊擄人。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市泰山區5日發生男子強拉女子案件！邱姓男子昨天晚間9時許，隨機在泰山區台麗街上拉明志科大女大生，女學生嚇得放聲尖叫，一旁輔大熊姓男同學上前嚇阻，警方獲報後立即將隨機拉人的邱姓男子帶回派出所了解，將男子送醫治療，男大生今到場受訪還原事發經過。

警方表示，到場時發現拉人的邱姓男子正與19歲熊男拉扯，員警上前喝令制止；經了解，邱男疑精神狀況不穩定，晚間9時許行經台麗街一處超商前，突然徒手強拉路過的19歲女學生，女學生飽受驚嚇隨即呼救，一旁熱心民眾見狀立即上前阻止。

男大生今到場受訪表示，那名男子拉了女學生大概10秒多，這期間都沒有人過去，因此他就上前幫忙，他將對方拉開後，男子一直遲遲不肯離去，所以他陪在旁邊，保護女同學的安全。

▲男大生今到場受訪。（圖／記者戴上容翻攝）

警方後續將邱男帶回並實施管束，期間也聯絡到邱男家屬到場，由於邱男精神狀況持續不穩定，經家屬同意後，由員警與救護車強制送醫治療，女學生部分則因遭拉扯致手部有瘀青紅腫情形，暫不提出告訴。

▲輔大校園旁驚傳有擄人案。（圖／翻攝自Dcard）