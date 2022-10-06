打不開好難受！IG爆出「閃退災情」可能原因曝　網試1招已有解

▲現在很多人都在IG發照片和限時動態。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

相較其他社群平台，現在很多人都在IG（Instagram）發照片和限時動態，如果突然不能用了，難免覺得好像沒東西可以看，往往會爆出哀號聲。日前則有用戶發現，開IG出現頻頻閃退的狀況，儘管刪掉重新下載，還是一樣打不開。留言處也有一大票網友+1，「一早起來就開始閃退」、「打不開好難受。」

有網友4日在Dcard發文，指出IG有一直閃退的狀況，「整個進不去、打不開，手機系統已經是最新，刪掉重下載過，但還是一樣打不開。」之後晚點又補充，「一開始是畫面停留不到一秒就跳出，現在會停留久一點才跳出去」，不過一樣開不起來，想瀏覽的話只能用網頁版。

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貼文一出，許多人傳出災情，「+1，刪除重下載也是打不開，iOS也是最新版本」、「+1，原來我不孤單」、「還以為手機壞了」、「重新開機、重新下載，甚至為了這個更新到iOS16，結果剛剛還是閃退！」還有網友質疑可能原因，「我是原本使用沒問題，更新後就出事了」、「不要更新啊啊啊啊啊！完全打不開。」

▲IG不能用，讓許多人覺得少了什麼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不過，原PO之後又重載一次，發現已經沒有問題，「大家快去重新下載，我的重下載已經修復了。」網友也在5日紛紛回報，「網路上所有方法都試過了，從一早刪除又下載好幾次，剛剛IG再下載，終於復活了，IG應該在努力解決了」、「早上不管怎麼重載都沒用，就在剛剛試重新下載終於可以用了」、「5日官方已釋出更新了，可以更新完試看看。」

除了閃退問題，還有網友則是IG被暫時鎖定，便發文「Ig被暫時鎖定 千萬不要下載第三方程式！！！」說他前幾天開了第三方程式，是看退追蹤的軟體，結果切回IG時，就被系統通知帳號被暫時鎖定，雖然馬上把APP刪除，帳號卻還是沒回來，「真的奉勸各位趕快將第三方程式登出刪掉，不要再用了！」

底下也有不少苦主現身，「我之前在抖音看到有人分享這件事，看完後點進第三方程式想說看一下，接著切回哀居就被鎖了。好險那時候他只叫我重設密碼，當下帳號就回來了，我立刻把第三方程式登出刪掉，真的怕爆」、「最近IG抓很嚴，用了超過5年都沒事，也是前一兩個禮拜被鎖，好在只叫我改密碼」、「我現在也是，等了一個禮拜還沒回來。」