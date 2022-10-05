九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

突發中心／台北報導

年底九合一選舉將近，為維護乾淨選風，法務部今天舉辦反賄選宣導影片首映會，檢警調廉宣示大力查緝賄選。法務部長蔡清祥、中央選舉委員會李主任委員進勇、內政部陳政務次長宗彥、最高檢察署邢檢察總長泰釗均、調查局長王俊立、廉政署長蔡茂松共襄盛舉聯袂出席，榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎項的蔡尚樺出席擔任反賄選大使，號召民眾一同加入反賄選行列，更藉由挑戰「反賄選快問快答」之網路活動，喚起全民反賄意識。

首映會首度公開【父愛篇】及【決心篇】兩部反賄選宣導影片，體裁均取材自真實案例，其中【父愛篇】以年輕父親為主軸，面對劇中敗壞的選風，年輕父親不畏惡勢力，為留給孩子清廉、純淨、公平的未來，勇於挺身檢舉，深獲青壯世代的共鳴。【決心篇】則由廉政署北調組組長檢察官王鑫健擔綱主角，商請臺灣臺北地方檢察署及臺北市政府警察局中正第一分局派員協助拍攝，重現檢察官指揮警方偵辦大型賄選案件驚心動魄之鬥智場面，及檢警團結一心，澈底擊潰賄選不法而振奮人心的悸動場景。

蔡清祥表示，全力查賄就是最好的反賄選宣導，為確保年底選舉公平、公正與乾淨選風，法務部及所屬機關早已提前部署，秉持查賄「無底限、無上限、無時限」的精神，法務部今年3月31日訂頒選舉查察工作綱領，繼而整合檢、警、調、廉四大系統「即刻啟動、全面出擊」，嚴查利用金錢、暴力影響選舉案件，以及嚴防來自境外資金介入及假訊息、黑函、幽靈人口、選舉賭盤等妨害選舉情事。此外，更加強查察數位支付工具、虛擬貨幣、遊戲點數等新興賄選工具，建立綿密的反賄選網絡，鼓勵民眾勇於檢舉，近五年政府已發放高達新臺幣2.1億元之檢舉賄選獎金，並嚴格保密檢舉人身分，公私齊力澈底瓦解賄選結構。