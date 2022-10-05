　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

九合一選舉查賄 蔡尚樺任反賄選大使

▲九合一選舉前，檢警調廉宣示反賄選 。（圖／記者蘇位榮攝）

突發中心／台北報導

年底九合一選舉將近，為維護乾淨選風，法務部今天舉辦反賄選宣導影片首映會，檢警調廉宣示大力查緝賄選。法務部長蔡清祥、中央選舉委員會李主任委員進勇、內政部陳政務次長宗彥、最高檢察署邢檢察總長泰釗均、調查局長王俊立、廉政署長蔡茂松共襄盛舉聯袂出席，榮獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎項的蔡尚樺出席擔任反賄選大使，號召民眾一同加入反賄選行列，更藉由挑戰「反賄選快問快答」之網路活動，喚起全民反賄意識。

首映會首度公開【父愛篇】及【決心篇】兩部反賄選宣導影片，體裁均取材自真實案例，其中【父愛篇】以年輕父親為主軸，面對劇中敗壞的選風，年輕父親不畏惡勢力，為留給孩子清廉、純淨、公平的未來，勇於挺身檢舉，深獲青壯世代的共鳴。【決心篇】則由廉政署北調組組長檢察官王鑫健擔綱主角，商請臺灣臺北地方檢察署及臺北市政府警察局中正第一分局派員協助拍攝，重現檢察官指揮警方偵辦大型賄選案件驚心動魄之鬥智場面，及檢警團結一心，澈底擊潰賄選不法而振奮人心的悸動場景。

蔡清祥表示，全力查賄就是最好的反賄選宣導，為確保年底選舉公平、公正與乾淨選風，法務部及所屬機關早已提前部署，秉持查賄「無底限、無上限、無時限」的精神，法務部今年3月31日訂頒選舉查察工作綱領，繼而整合檢、警、調、廉四大系統「即刻啟動、全面出擊」，嚴查利用金錢、暴力影響選舉案件，以及嚴防來自境外資金介入及假訊息、黑函、幽靈人口、選舉賭盤等妨害選舉情事。此外，更加強查察數位支付工具、虛擬貨幣、遊戲點數等新興賄選工具，建立綿密的反賄選網絡，鼓勵民眾勇於檢舉，近五年政府已發放高達新臺幣2.1億元之檢舉賄選獎金，並嚴格保密檢舉人身分，公私齊力澈底瓦解賄選結構。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍　妻打跑槍手
快訊／北市國小外槍響！　建設公司老闆中彈倒地
快訊／桃園23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包
快訊／原子少年成員「硬上未成年女」　首發聲認獸行：接受一切懲
快訊／明星高中學生落軌！　遭火車撞擊身亡
全球經濟快崩潰！　聯合國示警：比2008金融海嘯更慘
快訊／高雄大遠百失火竄濃煙顧客驚逃　今日暫停營業
快訊／香港知名作家李怡在台灣逝世　享壽87歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！名錶賤賣2500元

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　驚爆公務車載女出遊...至少10次

快訊／桃園23歲男陳屍公園！警抓3詐團成員　疑黑吃黑遭打死丟包

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷理由曝！市府要上訴

明星高中學生萬華火車站遭列車撞飛亡　生前臉書PO文曝光

你睡我每天5千！小三向人夫討167萬元　人妻換算次數崩潰開吉

她帶球嫁暴躁夫「抱瓦斯桶嗆自殺」國道狂飆160　崩潰帶女兒離家

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！名錶賤賣2500元

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　驚爆公務車載女出遊...至少10次

快訊／桃園23歲男陳屍公園！警抓3詐團成員　疑黑吃黑遭打死丟包

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷理由曝！市府要上訴

明星高中學生萬華火車站遭列車撞飛亡　生前臉書PO文曝光

你睡我每天5千！小三向人夫討167萬元　人妻換算次數崩潰開吉

她帶球嫁暴躁夫「抱瓦斯桶嗆自殺」國道狂飆160　崩潰帶女兒離家

觀光旅遊後援會成立　陳時中籲市民選出勇敢的台灣人

尼泊爾也爆「核災級」雪崩！恐怖雪浪10秒吞噬30帳篷　生死瞬間曝

囂張賊專挑竹北透天厝　攀窗洗劫！名錶賤賣2500元

王尉永骨刺困擾將赴醫檢查　2投手升一軍增添戰力

加購小宅避限貸門檻？她看中高雄4千萬宅被套路　疑「好像怪怪的」

日本航空10／31松山-羽田恢復每日2班　大阪、名古屋年底前無復飛計畫

從動機論看北溪爆管與札波羅熱電廠　幕後黑手是老美！

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

豪門媳挺肚抓姦淚崩！婆婆挺小三威脅正宮「妳生女兒就離婚」

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

孟加拉豹貓每日色色！　趴淋浴間高處窺媽洗澡

社會熱門新聞

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

19歲男遭同事持刀割頸亡　父抱遺照淚崩求真相

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

登山女神淪小三　一圖看她多厲害

即／三重警抓錯人還虐打　警政署首度要局長道歉

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

獨／BMW男遭警車撞躺加護5天！友控警見死不救

夜店殺警案定讞　曾威豪劉芯彤獲判8年

快訊／中港大排下驚見焦屍！警封鎖現場調查

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

更多熱門

相關新聞

T1緯來轉播　蔡尚樺任策略行銷長

T1緯來轉播　蔡尚樺任策略行銷長

T1職籃2022-23賽季啟動記者會29日登場，經歷元年草創賽季後，聯盟新賽季主推「有感升級」，除了正式宣告「歡迎光臨T1宇宙」外，更宣布賽事轉播將有緯來體育台正式加入。T1聯盟會長錢薇娟更霸氣喊話，「跨聯盟邀請賽看到台啤英熊、中信特攻在冠軍賽打出的精彩表現，要說國內最強本土在我們聯盟，一點也不為過！」

蔡尚樺偷偷跑到大學上課！　「潛入旁聽」：好懷念

蔡尚樺偷偷跑到大學上課！　「潛入旁聽」：好懷念

蔡尚樺一度迷茫　一看曾國城懂了

蔡尚樺一度迷茫　一看曾國城懂了

北檢23件賄選情資　4大熱區曝光

北檢23件賄選情資　4大熱區曝光

吃超飽也能月瘦5kg！營養師秘訣曝

吃超飽也能月瘦5kg！營養師秘訣曝

關鍵字：

九合一選舉查賄 蔡尚樺

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面