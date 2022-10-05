　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷理由曝！市府要上訴

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁超前部署開罰不戴口罩外出，罰單被法院撤銷。（圖／高雄市政府）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣去年5月期間本土新冠疫情爆發，高雄市長陳其邁於5月19日防疫會議記者會宣布，市民只要沒戴口罩出門就要罰3000元，一位蔡姓市民因為被開罰後不服，提起行政訴訟。法官認為，中央在5月28日才開罰，沒有提早授權給地方，因此認定高市府開罰無理，撤銷這張罰單。對此，衛生局表示將會再上訴。

判決指出，高雄市政府是在去年5月19日上午公布高雄市民「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」的防疫措施，而蔡姓市民則是在5月22日下午4時許，於苓雅區中正一路121巷口被稽查發現外出未佩戴口罩，當場開罰3000元，蔡姓市民不服，提起訴願遭駁回後，又提起行政訴訟要求撤銷罰單。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

高雄市長陳其邁超前部署開罰不戴口罩外出，罰單被法院撤銷。（圖／高雄市政府）

蔡姓市民主張，行政院衛生福利部是在5月21日公告，指28日前若有違反「外出時全程佩戴口罩」的防疫措施應先勸導，勸導不聽者再予以開罰，他當時只是走出門外去看油漆乾了沒有，就被裁罰，當場向稽查人員說明也沒用，他認為中央和地方防疫標準不一致，應該是要先勸導才能開罰，高市府開罰無理，請求撤銷罰單。

高雄地院審理時，高市衛生局認為，稽查的地點位於高雄市轄區内，除須遵守衛生福利部公告之疫情警戒標準外，亦不得違反高雄市政府所公布之防疫措施，違反者即應受罰，並無須經勸導不聽始得處罰的規定。

法官審理後發現，中央流行疫情指揮中心在5月19日並未授權各地方政府，可以自行決定民眾外出未佩戴口罩的處罰要件，更沒有授權地方政府能夠提早開罰，因此認定高市衛生局開罰無理由，撤銷這張罰單。

對此，衛生局表示，高雄市政府在去年5月19日透過高雄市政府新聞局、衛生局網站及地方指揮官（市長）出席的記者會，發布警訊、衛教說明及相關防疫加嚴措施，依據傳染病防治法第二條是為地方主管機關權責，同日中央流行疫情指揮中心記者會中指揮官亦親自回應表示尊重地方政府，基於傳染病流行之際需有因時、因地、因人等流行病學特性綜合評估、研判及執行對應防治作為之必要，衛生局將基於上述理由再提起上訴。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離開3槍　妻打跑槍手
快訊／北市國小外槍響！　建設公司老闆中彈倒地
快訊／桃園23歲男陳屍公園　疑黑吃黑遭打死丟包
快訊／原子少年成員「硬上未成年女」　首發聲認獸行：接受一切懲
快訊／明星高中學生落軌！　遭火車撞擊身亡
全球經濟快崩潰！　聯合國示警：比2008金融海嘯更慘
快訊／高雄大遠百失火竄濃煙顧客驚逃　今日暫停營業
快訊／香港知名作家李怡在台灣逝世　享壽87歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　驚爆公務車載女出遊...至少10次

快訊／桃園23歲男陳屍公園！警抓3詐團成員　疑黑吃黑遭打死丟包

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷理由曝！市府要上訴

明星高中學生萬華火車站遭列車撞飛亡　生前臉書PO文曝光

你睡我每天5千！小三向人夫討167萬元　人妻換算次數崩潰開吉

她帶球嫁暴躁夫「抱瓦斯桶嗆自殺」國道狂飆160　崩潰帶女兒離家

B1地下室竄濃煙顧客驚逃　高雄大遠百宣布：今日暫停營業

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

九合一選舉檢警調廉宣示查賄 蔡尚樺任反賄選大使

獨／北市淫警劈腿少女拍不雅照　驚爆公務車載女出遊...至少10次

快訊／桃園23歲男陳屍公園！警抓3詐團成員　疑黑吃黑遭打死丟包

高雄市民出門沒戴口罩挨罰3千　法官判撤銷理由曝！市府要上訴

明星高中學生萬華火車站遭列車撞飛亡　生前臉書PO文曝光

你睡我每天5千！小三向人夫討167萬元　人妻換算次數崩潰開吉

她帶球嫁暴躁夫「抱瓦斯桶嗆自殺」國道狂飆160　崩潰帶女兒離家

B1地下室竄濃煙顧客驚逃　高雄大遠百宣布：今日暫停營業

王尉永骨刺困擾將赴醫檢查　2投手升一軍增添戰力

加購小宅避限貸門檻？她看中高雄4千萬宅被套路　疑「好像怪怪的」

日本航空10／31松山-羽田恢復每日2班　大阪、名古屋年底前無復飛計畫

從動機論看北溪爆管與札波羅熱電廠　幕後黑手是老美！

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

豪門媳挺肚抓姦淚崩！婆婆挺小三威脅正宮「妳生女兒就離婚」

打造南部電動車重鎮　崑山科大攜手公信電子、雍御企業簽署MOU

快訊／北市槍響！建設公司老闆遇伏擊中彈倒地　槍手秒自首

富藍戈轉先發後天登板！明年續留觀察重點

大立光9月營收51.03億元、月增15%　衝上22個月來高點

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

社會熱門新聞

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

19歲男遭同事持刀割頸亡　父抱遺照淚崩求真相

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

登山女神淪小三　一圖看她多厲害

即／三重警抓錯人還虐打　警政署首度要局長道歉

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

獨／BMW男遭警車撞躺加護5天！友控警見死不救

夜店殺警案定讞　曾威豪劉芯彤獲判8年

快訊／中港大排下驚見焦屍！警封鎖現場調查

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

更多熱門

相關新聞

職業軍人臉書留言嗆「你家馬桶爆炸」挨告

職業軍人臉書留言嗆「你家馬桶爆炸」挨告

高雄一名黃姓男子看到旗津新船下水差點翻覆的新聞，在臉書上發言「國軍失事都還沒公祭，就大港開唱音樂祭，大港開唱就大港翻船，又久旱為不祥之兆」，沒想到引來鄭姓職業軍人留言嗆聲「接下去是你家馬桶爆炸」，黃男認為遭恐嚇提告求償10萬元，但法官認為鄭的發言僅是立場不同的情緒感受，且「不是每個職業軍人都有爆破專長」，不會造成恐懼，因此駁回黃男的請求。

脫罩吐痰遭勸　他6字經回罵下場曝

脫罩吐痰遭勸　他6字經回罵下場曝

獨／追攔機車未戴安全帽釀禍BMW視角

獨／追攔機車未戴安全帽釀禍BMW視角

朱國榮中信國寶案　聲請法官迴避遭駁

朱國榮中信國寶案　聲請法官迴避遭駁

法官苦吞3K連3場熄火第62轟難產

法官苦吞3K連3場熄火第62轟難產

關鍵字：

高市府超前部署開罰沒戴口罩法官打臉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面