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18歲以上都能打！次世代疫苗「6大QA一次看」　常見副作用曝光

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲18歲以上符合資格者於10/11可預約接種次世代疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／整理報導

相隔105天後，本土新增確診數再破5萬例，為了因應BA.5帶來的衝擊，指揮中心昨（5）日公布，將從10/11起擴大納入18～49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，扣除近期確診者，預計將有780萬人可預約施打。這支全新的次世代疫苗副作用有哪些？效果如何？《東森新媒體ETtoday》整理6大QA帶你一次看。

Q1：什麼是次世代疫苗？

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目前所施打的新冠疫苗都是以「原始病毒株」所製作，而在每劑0.5ml的莫德納次世代疫苗中，則是含有25微克原始株mRNA加上25微克Omicron BA.1變異株mRNA，因為含有2種病毒抗原，又被稱為「雙價疫苗」。

食藥署表示，經審查莫德納雙價疫苗的一項第二/三期臨床試驗結果顯示，以雙價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優的對抗BA.1變異株的中和抗體免疫反應；而探索性分析數據顯示，雙價疫苗也能夠誘發對抗BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

Q2：哪些人可接種次世代疫苗？

莫德納次世代疫苗對象一口氣放寬，指揮中心5日公布，將從10/11起擴大納入18～49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。

莫德納次世代疫苗兩階段優先對象都已經開放接種，包含已經於9/24開打的第一階段對象：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

10/3開打的第二階段對象則是：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50～64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲接種次世代雙價疫苗追加劑需與前一劑間隔至少12週。（示意圖／記者李毓康攝）

Q3：施打間隔時間？

因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑（包含現行單價及次世代雙價疫苗）接種間隔為與上一劑間隔為至少3個月（12週）以上：

－基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑

－第一次追加劑與第二次追加劑

－第二次追加劑與第三次追加劑之間隔

－確診後亦需間隔3個月後接種。

指揮中心指揮官王必勝強調，BA.1雙價疫苗是作為追加劑使用，和上一劑要間隔3個月，不管是前一劑打的是基礎劑、基礎劑加強劑、或各劑追加劑都要間隔3個月，也就是說，可以作為第三劑、第四劑甚至第五劑來打。

Q4：次世代疫苗的副作用？

目前已通過食藥署EUA的莫德納次世代疫苗發生的局部/全身性不良反應頻率與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見的不良反應主要是注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，未發現新的安全疑慮。

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心強調，次世代疫苗數量充足，會視打氣增購。（示意圖／記者李毓康攝）

Q5：第三階段開放18歲以上都可接種，疫苗數會不會不夠？

指揮中心發言人莊人祥5日指出，次世代疫苗4批總計到貨299.9萬劑，累計至今日接種28.2萬人，剩餘271萬劑。18～49歲符合可接種次世代疫苗追加劑共有930萬人，當中有152萬人曾經確診需扣除，總計有近780萬人可於下週二起接種次世代疫苗。

由於50歲以下族群還沒有開放接種第二追加劑（第四劑），本次符合資格對象大多數是接種完第三劑準備接種第四劑者（約808萬人），另有少部分僅打完基礎劑（約121.8萬人）可以接種第三劑。

王必勝則表示，若打氣很踴躍，隨時會再與莫德納公司協調進貨，疫苗數量足夠，國人不用擔心。

Q6：台灣採購含BA.1的次世代疫苗能對抗BA.5？

專家諮詢小組召集人張上淳表示，依莫德納提供給食藥署的資料顯示，「原型株＋BA.1」雙價疫苗接種29天後，BA.4、BA.5中和抗體效價結果，雙價疫苗為985.4，原型疫苗株為588.4，中和抗體幾何平均效價比值（GMR）為1.68倍；若單獨取未曾感染的受試者計算，中和抗體效價則較接種原型株增加1.69倍。

不過，張上淳也提到，因為疫苗較新，受試者僅300～400人，因此審查僅看28天中和抗體效價變化作為審查依據。

針對資深媒體人趙少康質疑BA.1雙價疫苗保護力不足，張上淳舉美國9/1公佈資料回應，對於免疫功能正常的18歲以上成人，在Omicron流行期間，預防住院疫苗保效果，在完整原始病毒株3劑疫苗接種，4個月內保護效果為49%、4個月以上則為34%。另對接種第四劑的50歲以上成年人進行追蹤，在接種2個月內保護力為60%，接種2～4個月為56%。

至於免疫功能不全的18歲以上病人，在接種3劑單價疫苗後，在Omicorn流行期間可達到71%保護力、3個月以上保護力也有41％。

張上淳提到，雙價疫苗並無直接保護效果資訊，只能由中和抗體比例1.7倍加上原始病毒株進行推估，由此可知，內含BA.1與原始株的雙價疫苗，對於防範住院與重症死亡都有很好的效果。

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關鍵字：

次世代疫苗新冠病毒BA.5指揮中心本土疫情副作用

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