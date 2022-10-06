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王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」

▲新生代演員王可元擔任SUBWAY一日店長，和粉絲開心互動零距離。王可元也和大家透露自己忙碌生活中，維持身材又兼顧營養的飲食祕訣。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

現代人重視健康，但忙碌生活備餐不易，年輕族群興起新速食主義。像是SUBWAY可以充分自由選擇，輕鬆就可享受美味受到不少民眾喜愛。同是品牌愛好者的新生代演員王可元，擔任起一日店長和粉絲開心互動，同時也跟大家分享繁忙工作之餘，如何妥善控制飲食同時又能補足日常所需。演員王可元說，「我是一個非常愛吃美食的人，在營養跟健康的選擇上也相當注重。像我最近很常吃SUBWAY，因為對我來說SUBWAY非常方便，加上它也是新鮮現做的很好選擇。另外在控制飲食上，在SUBWAY網站有一個很棒的小祕訣，它有營養標示表跟熱量參考表，所以如果我今天需要做增肌減脂或是飲食控制，都可以輕鬆去計算我所吃的熱量。」

▲▼王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼新生代演員王可元擔任SUBWAY一日店長，和粉絲開心互動。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

▲▼王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」。（圖／記者吳杰澄攝）

熱愛健身的王可元，也和大家聊到自己的健身神隊友。王可元補充說，「健身其實很重要是你不只要吃得夠，還要吃得營養。所以在健身前要選擇一個好的碳水來源是很重要的！像我最近有吃一個叫『鷹嘴豆泥餅堡』，它就是一個非常好的碳水跟蛋白質來源，在健身後因為肌肉要生長所以需要好的蛋白質，這時候就可以透過鷹嘴豆泥餅，再加個酪梨或雞胸肉都是很好的選擇。鷹嘴豆泥餅它裡面有卡宴辣椒、洋蔥、紅甜椒等還有很多辛香料，這時候我們可以透過這些辛香料來取代我們想要吃重油或重鹹，這對健康來說都是很好的選擇。」

▲▼王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲王可元分享自己就是「鷹嘴豆泥餅堡」的愛好者，其中「鷹嘴豆泥」不僅是良好的植物性蛋白，還可維持飽足感，平時健身飲食均衡也靠它。

▲▼王可元擔任SUBWAY一日店長　分享健身神隊友「鷹嘴豆泥餅堡」。（圖／記者吳杰澄攝）

鷹嘴豆泥除了是良好的植物性蛋白，還可以維持飽足感；低GI食物對於腸道消化也有所助益，是不少人心中的蛋白質聖品。王可元也不藏私和我們分享起健康新飲食概念。王可元提到，「最近SUBWAY推出一個飲食概念叫『彈性素食』，對我來說人跟橡皮筋很像，我們過度緊繃的話就會變得疲乏，所以這時候我們可以透過『彈性素食』來選擇我們要吃肉還是吃素，都是對生活很好的調劑。」無論是搭配潛艇堡還是加在沙拉中都很對味，也因此讓鷹嘴豆泥餅成為不少愛美的男神女神，以及忙碌又想兼顧均衡飲食的現代人心中首選。

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