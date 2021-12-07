「10大餐飲品牌漲價」懶人包！瓦城、胖老爹都變貴了

▲瓦城12月15日起調整價格，漲幅3%起。（圖／瓦城提供）

記者黃士原／台北報導

隨著國際原物料上揚，各界漲聲響起！而在王品集團與麥當勞相繼宣布漲價後，餐飲業不少大品牌也陸續跟進，以下整理近期漲價的餐飲品牌。

瓦城集團

[廣告]請繼續往下閱讀...

面臨進口原、物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本挑戰，為持續提供顧客最好的餐飲體驗與品質，瓦城集團宣布旗下五品牌包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心，將於2021年12月15日起調整價格，整體平均漲價調幅約3%，這也是集團近10年以來首度調整價格，此次所有調漲皆為因應成本考量，並以保障消費者最大權益為努力目標。

▲胖老爹宣布16日調整全台門市價格。（圖／記者黃君瀚攝）

胖老爹

胖老爹今（7）日在粉專《台灣胖老爹美式炸雞》貼出公告表示，「在這波疫情效應蔓延下，國際原物料價格飆漲，各項食材成本持續躍增；面對門市營業日益艱鉅，總公司將於2021年12月16日調整全台門市價格。」網友聽聞消息狂哀號：「不會去買了」、「只有薪水不漲」，但也有人留言力挺。

▲肯德基12月7日起漲價。（圖／記者姜國輝攝）

肯德基

肯德基也宣布於明（7）日起調整部分餐點售價，調幅2～10元，其中主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3至10元、個人套餐類產品售價調幅5-10元；甜點、點心類單點調整區間為2至5元。

主餐類：共調整13個品項產品售價，調幅為3～10元

1.炸雞類產品單點調升5元，套餐與XL套餐調幅10元

2.台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐調幅10元

3.經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元

4.漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調幅5-6元

甜點、點心類：調整3個品項產品售價，調幅為2～5元

1.原味蛋撻單點調幅為4元。

2.Ｋ酥雞翅一份(2支)與薯條調幅為2～5元

▲麥當勞宣布漲價。（圖／業者提供）

麥當勞

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，將自11月24日凌晨0時起調整部分產品價格，主餐單點部分僅剩薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，嫩煎雞腿堡則調降2元，其餘調升1至5元，配餐同樣價格不變，但因主餐喊漲超值全餐也會跟漲，像是人氣薯條、雞塊、大麥克等皆變貴。

點心飲料類則共計14品項調漲、9品項調降，剩餘15品項維持不變，包括薯條、蘋果派、四季沙拉等單點價格調漲3至4元，玉米湯小杯更是一次漲7元，還有汽水、紅茶等同樣也是最多漲5元，不過McCafé4款大杯飲品、巧克力及3款冰沙則調降2元。

▲跟進麥當勞，SUBWAY也漲價了。（圖／記者湯興漢攝）

SUBWAY

SUBWAY表示，由於市場通膨及勞動成本提高，SUBWAY將調整全台門市、外送價格，異動品項包含「香烤雞肉、照燒雞肉、厚切嫩牛、燒烤牛肉、義大利經典口味6吋、12吋潛艇堡及沙拉品項，不過鮪魚、蛋沙拉等口味6吋潛艇堡及沙拉則會調降。業者強調「整體品項有漲有降，但價格漲幅不超過3％」。

▲王品集團早在10/25日起就調整15個品牌價格。（圖／王品提供）

王品集團

王品集團早在10/25日起就調整15個品牌價格，漲幅約5%，5個不調整，調漲的品牌包括王品牛排、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋及丰禾，這也是首度高達15個品牌一起漲價。

▲台灣吉野家近日也全面調漲單點丼飯價格10元。（圖／取自台灣吉野家官網）

台灣吉野家

台灣吉野家近日也全面調漲單點丼飯價格10元，不過台灣吉野家表示，僅有單點丼飯調整，其他套餐類與副餐仍維持原本價格。而台灣松屋也宣布外送平台售價要加20元。台灣吉野家表示，近來食材成本持續上揚，像是牛肉今年漲幅就高達50%，而雞豬肉也有上漲，再加上外帶使用的紙盒也隨著國際紙漿、紙價上漲而愈來愈貴，因此近期才會調整單點丼飯價格。而調漲後的單點牛丼（中）為120元、牛丼（大）145元、牛丼（特盛）185元、牛丼超特盛245元，而單點牛雞雙寶丼也變成160元。

▲原物料漲價也讓台灣松屋從11月起調整外送平台UberEats的價格。（圖／記者黃士原攝）

台灣松屋

台灣松屋從11月起調整外送平台UberEats的價格，主餐價格加20元，單點、必選配餐價格加10元，例如特製醬漢堡排定食店內價190元，UberEats 210元+必選配餐:松屋風味蛋35元，而豬肉味噌湯店內價35元，UberEats價格則是45元。

▲鼎泰豐11月11日公告漲價。（圖／記者謝盛帆攝）

鼎泰豐

鼎泰豐日前在官網公告，指因應各種原料與營運成本持續增加，自110年11月11日（星期四）起，調整部分品項單價。這波漲價約佔總體菜單約一半，平均調整幅度大約是3%，其中以開胃小菜類漲幅最大，從70元調漲15元到85元，而頗受客人喜愛的炒飯類也都漲10元，蝦仁炒飯則漲20元，炒菜類有漲，小籠包一籠漲10元，換算下來一粒就要多1元，鼎泰豐強調，最主要是2014年7月至今小菜已經7年沒有調整餐點價格，不得已才調漲，而上一次大規模漲價則是2018年6月。

▲清心福全宣布喊漲。（示意圖／記者姜國輝攝）

清心福全

清心福全於12月1日起針對全門市部分飲品進行調漲，平均漲幅約在10%左右，而人氣單品梅子綠茶、蜂蜜綠茶、珍珠奶茶、優多綠茶平均漲幅約5至8%不等，不過除了部分飲品喊漲，另外也有數項飲品進行調降，像是太妃鴛鴦奶茶降幅達7%左右。